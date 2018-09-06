獨家》首見「清酒熟成牛肉」特技 晶華「燒肉劇場」今揭密

2018年09月06日 08:45 工商 姚舜

〈和牛甜筒〉是將和牛腿肉經過醃漬、脫手乾燥與低溫烘烤後，與用液態氮打出的哈蜜瓜慕斯結合，是一道獨和牛美食。（圖／姚舜）

台北晶華「燒肉劇場」套餐的開菜菜〈巧克力馬卡龍〉，內餡是用牛肝、草莓醬、可可葉與馬沙拉酒作成，與米其林星慣用的〈鴨肝醬馬卡龍〉各有千秋，（圖／姚舜）

〈牛心．龍蝦湯〉是將去除脂肪的牛心肉切成小塊後，泡在橄欖油中套袋Sous-Vide以攝氏57度慢煮1小時，然後再用法式龍蝦湯煮2小時，吃在口中像龍蝦肉。（圖／姚舜）

〈溏心蛋拌牛肉〉是將經過「清酒吟釀熟成」的和牛腿肉與沙朗切成小丁，再拌入醬汁後與溏心蛋搭配。（圖／姚舜）

用清酒吟釀熟成法熟成20天的日本和牛，內質內保持濕度，所以口感柔嫩並香甜。（圖／姚舜）

日本和牛腿部肉（左）與沙朗部位（右）的油化分布不同，肉質口感也各有千秋，前者有一點嚼勁，沙朗則香且化口。（圖／姚舜）

晶華三燔本家今起推出的「燒肉劇場」饗宴，是由森田隼人親自為客人燒烤經過清酒熟成的和牛。（圖／姚舜）

「燒肉劇場套餐」的主角是享用火烤的經「清酒吟釀熟成法」熟成的燒肉。（圖／姚舜）

用清酒吟釀熟成的日本和牛，肉質軟嫩並保有濕潤度，燒烤後除了有「和牛香」並吃得出甜度。（圖／姚舜）

〈和牛燒肉湯包〉是用分子廚藝將和牛牛肉湯，藏在用藻膠製作的晶球中。（圖／姚舜）

甜點〈鮮活草莓〉是將草莓和糖漿一起放人真空袋中，再灌入二氧化碳，藉由壓力滲透將汽泡逼進草莓內。（圖／姚舜）

森田隼人擅長用西式廚藝演繹日本和牛不同部位特色，在日本享有「肉的魔術師」頭銜。（圖／姚舜）

「清酒吟釀熟成法」，這是台北晶華酒店最 新引進的牛肉熟成技法。為了傳遞更美味的食肉體驗，晶華酒店集團請到發明「清酒吟釀熟成」技術的日本「肉之魔人」、〈六花界〉集團社長兼主廚森田隼人（(Hayato Morita）客座台北晶華酒店B3〈三燔本家〉日料鍋物餐廳，並在餐廳內爐端燒區推出「終極燒肉劇場饗宴」，由森田隼人親自在板前以用「「清酒吟釀熟成法」熟成的日本與澳洲和牛不同部位，結合西式廚藝料理出各種和牛美餚，是台灣餐飲業界首見的全和牛料理新體驗。

熟成，是蛋白質發酵的連續過程。經過烹成的牛羊豬肉，肉質會更柔嫩，且風味更集中，烤出的牛排風味更濃郁，非常適合搭配紅酒。

而熟成，又分「乾式熟成」與「濕式熟成」，兩種方式在牛排業界已被廣泛採用。「清酒吟釀熟成法」則是森田隼獨家發明，在本並已得到專利認證。其熟成牛肉的方式是依據和牛不同部位與油脂多寡，將牛肉置於攝氏 0度至2度、以及固定濕度的熟成室或熟成冰箱中，再用特別設計機器人將清酒的生酒均勻的噴灑在牛肉的表面，且視牛肉的大小進行30天至60天不等的熟成。

傳統乾式或濕式熟成，牛肉放進了在控制溫度與濕度的熟成室或熟成冰箱後，即任其靜置，偶爾翻面或換個角度使之均勻。而「清酒吟釀熟成法」則是每天都以清酒生酒噴灑一次，熟成多少天，就噴多少次。也因為這個動作，以「清酒吟釀熟成法」熟成的牛肉得以保留濕度，且較乾式熟成的牛肉肉質更軟嫩，風味更比乾式熟牛肉溫和，並可廣泛運用在不同烹料理中。

1978年出生的森田隼人是個「High咖」。 大大學時他學的是建築，因為喜歡拳擊運動，他領有一級建築師和職業拳擊手的執照。森田隼人入社會後曾當了一陣子公務員，因為覺得工作內容無趣，他辭掉了公務員的工作轉而投入餐飲業。

因為練拳而一身精壯的森田隼人覺得，拳擊手必須靠肉類蛋白質增加肌肉與肌力，所以一 頭栽進牛肉料理的世界中，並且愈研究愈精，除了成功發明「清酒吟釀熟成法」並取得專利，同時在日本餐飲業界並被稱為「肉料理魔術師」與「肉之魔人」。

2009年森田隼人創立了第一家立食燒肉餐廳-〈六花界〉，其後愈開愈多，如今在日本已有6 家餐廳，其中有4家是「私廚」。這些講究隱私的餐廳，客人必須經過餐廳經理或是主廚層層認證，成為會員之後才可預約訂位。更特別的是，訂位的客人並不和道餐廳的地址，必須到指定地點再由餐廳派專人前往接至餐廳用餐，用餐期間亦不得使用手機、也不可以拍照。這年頭，愈「假掰」、愈多人愛，所以六花界集 團旗下每家餐廳都人氣爆棚、紅紅火火。

森田隼人很「熱血」，採訪過程中他會在板前用洪亮的聲音說明自己的烹調料理概念，並且認真觀察我的反應。他說，自己在餐飲業出道晚，所以要加倍努力拚命學習。我認為，這種「拳擊手不怕打」的性格，是他成功的重要關鍵。

我問森田隼人為什麼要用清酒熟成牛肉，他說，清酒和和牛是最具代表性的日本名物，所 以他想結合兩者提供客人不同味覺體驗。嚐。此次來台，他是透過台畜位於麗晶精品的頂級肉鋪-ROU by T-HAM協助進行熟成，由侍肉師專業精準的手法，完美複製出主廚要求的肉質與美味。

森田隼人的另一個特質是「用功」，此次他客座台北晶華三燔本家推出的套餐，除燒肉外，其它諸如用牛肝醬作餡的〈巧克力馬卡龍〉、〈風乾和牛甜筒〉、〈溏心蛋拌牛肉〉，以及〈牛心．龍蝦湯〉與用分子廚藝料理的〈和牛湯包〉，都是用當代西方精緻料理廚功廚技作出的美味和牛佳餚。在台灣，無論日式燒肉店或西式牛排館，都沒有這些菜，這正是「終極燒肉劇場饗宴」除清酒吟釀熟成法外的另一亮點與賣點。

(工商 )