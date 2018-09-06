妙齡女微笑仰天跳崖身亡 留遺書「我從不是脆弱的人」

2018年09月06日 09:10 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

大陸湖南一名21歲女子，4日從峨眉山海拔3077公尺高的崖邊縱身一躍，眾多遊客極力勸阻仍無法挽回悲劇發生，峨嵋山跳崖引起大陸網友熱議，女子留下遺書內容也曝光，闡述與憂鬱症對抗的心路歷程，她寫下「很多人把這種病當成是脆弱想不開，我想說不是的，我從來不是個脆弱的人。」

事發時間位於4日上午，一名21歲留著短髮的女子越過圍欄，站在峨眉山景區金頂「瑞吉山石」處作勢跳崖，周圍遊客紛紛極力勸阻女子別想不開，大喊「妳還有爸爸媽媽」、「快回來」，但女子似乎心意已決，絲毫聽不進旁人的勸阻，露出豁然的笑容，張開雙臂說了一句「謝謝」，仰天縱身一躍，消失在雲霧之中，留下眾人驚聲尖叫。

驚險過程嚇壞眾人，警方晚間8時找到女子遺體，遊客也記錄下女子輕生過程，在網路掀起討論。警方在女子包包中找到遺書，這名女子在3、4年前罹患憂鬱症，遺書中寫道「我得了一種病，叫抑鬱症；我只知道，我活得很累，我很痛苦。」

遺書中也闡述與憂鬱症對抗的歷程，女子表示向親友求救，總是被笑說想太多，「很多人把這種病當成是脆弱，想不開；我想說的不是這個；我從來就不是脆弱的人，就像不經常喝酒的人也會得肝癌一樣，沒有太多誘因，就這樣發生了。」

女子坦言過去從未停歇尋死的念頭，但想到她的家人及親友就放不下，一直生與死之間徘徊。她提到，「希望大家能多多關注抑鬱症這個群體吧，願這個世界多些善意和美好，少些傷害」，留下親友無限感傷。

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(中時電子報)