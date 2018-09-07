閃亮孔雀魚 撫慰老農苦勤疲倦的心

2018年09月07日 07:35 中時 沈揮勝

沈政儀20多年前養溪魚、潭魚，近幾年則改養最好照顧的孔雀魚。（沈揮勝攝）

日月潭發現玻璃魚的第1筆正式紀錄，也曾進了沈政儀的大魚缸。（沈揮勝攝）

閃亮孔雀魚，為老農解煩憂。（沈揮勝攝）

68歲老農沈政儀，年輕時喜愛下竿，每次釣獲特殊魚種，都會想把牠們養在魚缸，傍晚工作結束，趁著閒暇看看牠們游水姿態，放鬆心情解煩憂。但隨年齡增長，近來已不再熱中垂釣魚，改養孔雀魚，欣賞其閃亮身影，回味昔日時光。

沈政儀家住日月潭文武廟東北側山下的「司馬按」庄，離潭區水域僅僅3、4公里。他擁有自己的漁筏，20、30年前常利用夜間到潭中垂釣，甚至就在筏上待到天亮。

從重達50多斤的大尾烏鰡、40公分的總統魚，到20多公分的奇力魚或溪哥，都曾經是他的戰利品。除了大烏鰡裝不下，其他各種大小魚類，都曾是他的缸中「寵物」。

其中最值得記上一筆的是2002年釣到2尾全身全透明的小型魚，透明度高到連體內的骨頭及魚刺都清析可見，這正是後來氾濫正個日月潭的玻璃魚第一筆正式資料。

沈政儀的水族箱長度183公分、高70公分、寬60.6公分，擺在客廳極富氣派；原來，那是台中市1位開海產店的朋友用來展示活魚，讓饕客挑選點菜的大型魚缸；該友人在20多年前將它送給他後，養過10多種魚類，經歷921大地震完證無缺，其強度牢靠可見一斑。

7、8年前，沈政儀滿60歲後，不再餐風露宿到潭區夜釣，水族箱裡的魚一天天在減少；他聽了老伴韓秀足及兒女們的建議，改養「用不著特別照顧」的孔雀魚，箱中經常維持約200尾上下，但到了冬季總會減損到剩1成。

「這10幾20尾有能力抗低溫、撐得過冬天！」每年夏季看著牠們自然繁殖，心中安慰不少。他說，累了看魚游悠然，心情也受感染，一整天的疲勞，獲得放鬆與調劑。

(中時 )