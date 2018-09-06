2018年09月06日 10:44 中時 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

遊客自律，沒有下水弄渾飲用水源。（沈揮勝攝）

「水道頭瀑布」美景如畫。（沈揮勝攝）

深藏在水社大山的「水道頭瀑布」，從最後400公尺土地公廟開始路況不佳，最好是徒步進去。（沈揮勝攝）

日月潭水社大山祕境「水道頭瀑布」今年水勢格外澎湃。(沈揮勝攝)

日月潭所在地南投縣魚池鄉擁2座2000公尺以上的山岳，以及面積約800公頃的台灣最大天然湖，景觀條件不錯，但似未聽說過有瀑布？其實位在九族文化村的後方，就有1襲美麗白練，「水道頭瀑布」林木茂密，猶如生態祕境。

今年夏季及秋初，雨量特別充沛，往年9月多呈涓流形態的水道頭瀑布，難得水勢澎湃！這幾天，前後吸引了5、6組家庭式遊客前往尋幽探祕，驚豔於山谷美景，但也被附近工作的農民勸阻：「別下去戲水，以免弄髒我們的飲用水源。」

顧名思義，「水道頭瀑布」即是自來水的水源瀑布；以前鄉下人把自來水管線系統簡稱為水道管。魚池鄉這處水源瀑布，位在九族觀山樓上方約2公里的白石牙溪（公林溪）谷中，上游完全沒有墾作地，1980年代被評為全台最優飲用水質。

該瀑高度目測約20公尺，夏季水勢澎湃，秋、冬水量相對較少，但今年算是比較特別；但因取水需求，水公司在瀑下接管引流到九族東側的淨水廠處理，提供給鄉民作為飲用水。

前往瀑布道路的林道，後半段需四輪傳動的高底盤車輛才好行走；該通道同時為攀登水社大山捷徑，瀑布下游400公尺的白石牙土地公廟登山道岔路口海拔1050公尺，比日月潭伊達邵登山口高出200多公尺，約可節省1個小時步程。

水道頭瀑布周邊常有山羌、野豬出沒，當地民宿協會理事長賴聰耀幾年前上山作溪流源頭整治工作時，還曾和長鬃山羊隔溪對看，生態相當豐富。當地黃姓布農族巡山員呼籲民眾，若有機會登山造訪，應尊重大地、愛護水源。

(中時 )