好男人愛愛完必做7件事？網友酸回「壞男人必做的7件事」

2018年09月06日 09:50 中時電子報 張達智

許多雜誌、網站會整理「愛愛前必做的n件事」、「愛愛完必做的事」、「愛愛時的招牌姿勢」等性愛建議。香港流行資訊網站《MEN CLUB》近日一篇文章「男生愛愛完後必做的7件事」，被轉貼到社群網站PTT，有網友酸溜溜表示，8+9和渣男全沒做到還不是打不完的炮，不如寫「壞男人愛愛前後必做的7件事」！

《MEN CLUB》整理的「男生愛愛完後必做的7件事」如下：

1.慎重處理保險套

用完的保險套一定要打結後再丟掉，最好還能用紙巾包著，這樣才衛生！

2.喝水

愛愛運動量不小，喝水補充流失的體液很重要的，自己喝之餘也要幫愛侶倒一杯水展現體貼！

3.準備毛巾

擦乾身體、清理床單，這樣才不用睡在濕濕黏黏的床上！

4.尿尿

愛愛完後灑泡尿，可有效預防尿道發炎。

5.賽後檢討

「委婉」說出心裡感受、建議，同時聽取一些對方的意見，「精液求精」成為一個更好的男人！

6.擁抱

愛愛完後給愛侶一個真心的擁抱非常重要的，不要讓對方覺得被當成洩慾工具！

7.回家

出來玩最怕就是暈車，所謂上台容易下台難，如何安全、優雅的撤退正好考驗你夠不夠格被稱為「好男人」！

PTT網友看完這篇整理，忿忿不平地表示，8+9和渣男全沒做到，還不是打不完的炮！嫩妹、正妹、辣妹還不是超愛跟渣男打炮阿！還不如寫「壞男人愛愛前後必做的7件事」：

1．哄騙無套的快感，試一次看看，會很爽哦！

2．抽插不用顧及對方感受，自爽最重要，想射哪就射哪。

3．完事後洗完澡睡大覺。

4．盡可能玩些SOD才有的羞恥Play，讓女孩感覺新奇和刺激！

5．射後醒來，哄到她心花怒放，實質上射後不理，但不時保持連繫。

讓女孩兒念念不忘，且能當備胎。

6．多挑多選，亂槍打鳥，不會只跟一個妹玩，往往同時跟多位美眉亂搞。

7．就算被抓包劈腿．花心，也能哄到女孩心甘情願跟他在一起玩！

別說不可能，你看台面上藝人．企業家，不都大有人在3~4房。

遛妻澳土豪老婆還鼓勵老公多玩雜交派對，讓老公超愛她！

(中時電子報)