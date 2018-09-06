札幌驚現土壤液化！汽車、房子遭馬路活活「吞下肚」

2018年09月06日 09:51 中時電子報 林毅

就連房子也都被吞噬 (圖／翻攝自twitter)

札幌清田區街道損毀相當嚴重 (圖／翻攝自twitter)

札幌清田區災情慘重，也傳出土壤液化情形 (圖／翻攝自twitter)

北海道今天(6日)凌晨3點8分(台灣時間2點8分)發生了規模6.7的大地震，重創市區，造成近300萬戶大停電，還有大規模山崩，活埋數十人，也讓函館「百萬夜景」瞬間消失，如今連札幌也驚傳土壤液化，房子跟車子就這樣被馬路「吞噬」。

日本網友綾小路諒真在twitter上PO出兩張照片，地點在札幌清田區，透過照片可以看到受到地震影響，土壤出現液化情形，房子與車子就這樣被液化的地面吞食進去，彷彿世界末日，也讓當地居民嚇得說「以為只有電影中才會看到，想不到現實卻發生了」。

截至目前為止，北海道新千歲機場持續關閉，有32人埋失蹤、百萬戶停電，當地核電廠也一度傳出電源中斷，不過反應爐內沒有燃料棒，確認沒有異狀。

(中時電子報)