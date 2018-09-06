札幌驚現土壤液化！汽車、房子遭馬路活活「吞下肚」

就連房子也都被吞噬 (圖／翻攝自twitter)
札幌清田區街道損毀相當嚴重 (圖／翻攝自twitter)
札幌清田區災情慘重，也傳出土壤液化情形 (圖／翻攝自twitter)
北海道今天(6日)凌晨3點8分(台灣時間2點8分)發生了規模6.7的大地震，重創市區，造成近300萬戶大停電，還有大規模山崩，活埋數十人，也讓函館「百萬夜景」瞬間消失，如今連札幌也驚傳土壤液化，房子跟車子就這樣被馬路「吞噬」。
日本網友綾小路諒真在twitter上PO出兩張照片，地點在札幌清田區，透過照片可以看到受到地震影響，土壤出現液化情形，房子與車子就這樣被液化的地面吞食進去，彷彿世界末日，也讓當地居民嚇得說「以為只有電影中才會看到，想不到現實卻發生了」。
截至目前為止，北海道新千歲機場持續關閉，有32人埋失蹤、百萬戶停電，當地核電廠也一度傳出電源中斷，不過反應爐內沒有燃料棒，確認沒有異狀。
(中時電子報)
北海道札幌市清田区の一部で液状化や陥没の被害情報が入っています。— 綾小路諒真🇯🇵毎週(火)20時FM76.5⚡︎ROCK'N ROLL HIGH SCHOOL!! (@Ryoma127) 2018年9月5日
また東区でも同様の被害が出ているそうです。#北海道#地震 pic.twitter.com/65WjL34mq2
北海道の今の状態#北海道#地震 pic.twitter.com/FZmWHjJeme— 卍 SHINYA 卍 (@preshin8) 2018年9月5日