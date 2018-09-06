丁守中秀廚藝 燒麻婆豆腐為共餐長輩加菜

2018年09月06日 09:51 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今天化身大廚，燒製一道拿手的「麻婆豆腐」，為参與長者共餐的銀髪長輩里民加菜，現場品嚐丁守中手藝的里民們也都吃得呵呵笑。丁守中也說，麻婆豆腐雖然是他的拿手菜，但做起來比較簡單，他本來想做另一道「珍珠丸子」，但要蒸很久，最後只好割愛。

丁守中今天前往大安區新龍里了解老人共餐狀況，他表示，新龍里每周三會舉辦共餐活動，里長辦公室會準備4道菜，邀請鄰里居民中午到活動中心一起用餐。上次他來拜訪里長時剛好在辦共餐，長輩都非常愉快，尤其里長聽到他也會做菜，就要求他也來做個菜，當時答應了，所以一定要履行諾言，為長輩們加一道菜。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中也透露，麻婆豆腐這道菜口齒留香的秘訣在於「麻」，因此添加花椒極為重要，必須花椒爆香、蔥蒜苗在起鍋後再小炒並撒在菜餚上。由於擔心上了年紀的里民不易接受重口味，丁守中還貼心地控制花椒添量，甚至不添任何化學原料。料理完成後，他並與市議員候選人耿葳一同為用餐民眾打菜，誠意十足。

對於平時在家中是否會下廚，丁守中則說，他曾經辦過好幾次年菜示範，也上過烹飪節目，但自己在家不下廚，但如果應媒體要求，有大批觀眾群，他也可以在家裡做菜，直播上網。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中也強調，老人供餐是很有意義的活動，好的事情應該持續做下去，但目前市府政績數據膨風，實際執行成效也不佳，今年光是大安、文山、士林、北投四個行政區，3月以前就有26個共餐據點決定停辦，比例將近2成，都是需要立刻改進的問題。

他也說，現在國外高齡化、少子化社會推動的「老少共學」非常有意義，很值得台北市學習並繼續推動，例如把學校閒置教室作為日間托老樂齡中心或托兒所，讓爺爺奶奶帶著孫兒女一起上學，中午還有營養午餐享用，這樣做更有意義。

(中時電子報)