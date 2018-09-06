果菜市場勢必改建 丁守中批柯文哲把吳音寧當提款機

2018年09月06日 09:57 中時電子報 綜合報導

台北市第一果菜批發市場改建案陷入市府和北農兩個版本爭議，台北市長柯文哲和北農總經理吳音寧多日隔空交火。國民黨台北市長參選人丁守中今早與市議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平連袂到第一果菜批發市場拜票，並有台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平及多位理監事陪同，丁守中說，改建勢在必行，但越到選舉，柯文哲為了選舉操作，愈把吳音寧當提款機，可能選前會把她換掉。

他並強調，現在果菜批發市場空間不足以容納足夠攤商，冷凍設備、冷鏈物流也都要更新，但要有新的方法。只是造價140億7年工期的大案子，居然柯市府沒有經過基本環評，真是不可思議。

丁守中也指出，對於改建案，基層很多反彈聲音，連蔬菜商業同業公會都說到現在還不知道改建方案，市府也沒有跟攤商溝通，大家只看到新聞在報。丁守中表示，如果他來當市長，一定會以各方的需求考量為主，好好改建果菜市場。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中今天清晨是在果菜市場拜票時作了以上表示。針對近來柯、吳交鋒，丁守中也批評，各界早在半年前就知道吳音寧是個不合格的高薪實習生，其實早該換掉了。只是柯文哲為了拉攏民進黨中央，當時不敢對她如何，現在越到選舉，越把她當提款機，恐怕等到選前就要換人了。

台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平則表示，市政府到目前為止，都沒有提供他們任何方案來檢討，改建方向也不太清楚，什麼都不知道是要怎麼改建？他認為，市府既然負責發包，就應該介入協調與基層好好討論。

(中時電子報)