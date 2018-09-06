植物人也能喝咖啡 逛星巴克體驗一日顧客

創世基金會台南分院請志工帶著院民上星巴克當一日顧客，體驗逛咖啡廳的感覺。（創世基金會提供）

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長期臥床的植物人也能逛咖啡廳，創世基金會6日由志工們帶著5位植物人進入星巴克咖啡廳，用棉棒沾咖啡給植物人品嘗，給他們在視覺、味覺與聽覺上有新的感官刺激，完成讓院民逛咖啡廳喝咖啡的任務。

「喝咖啡，聊是非」這樣一般人的日常簡單生活，對植物人來說卻遙不可及，創世基金會6日讓植物人體驗逛咖啡廳的感受，找來永慶大同服務團隊，帶著阿坤、阿堂、阿霖、阿芳與瑄瑄，到星巴克體驗「一日咖啡顧客」。

創世基金會5位植物人從安養院出發，短短400公尺花了一般人兩倍的時間才抵達咖啡廳，進入咖啡廳後，臥床閉目的院民，聽到店內的音樂，有的身體出現反應，有的發出聲音，藉著專業護理人員協助，以棉棒沾咖啡塗抹在院民的嘴唇邊，給他們在臥床後嘗到第一口咖啡的滋味。

創世基金會台南分院表示，5位院民喝完咖啡後有的皺眉、有的感覺開心，藉由不同方式的體驗，刺激院民的視覺、味覺與聽覺感官。

創世基金會台南分會在服務植物人的過程中發現，仍有許多植物人因家人不捨或其他因素，選擇自行在家照顧。基金會才在2003年開辦「到宅服務」，提供教導與協助原床泡澡、照顧技巧與營養評估及飲食衛教等服務。如今面臨人力不足問題，期待社會善心人士加入義工，讓服務不間斷。

(中時 )

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