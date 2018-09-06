匿名痛批！川普暴怒 要紐時交出沒種「叛國賊」

美國總統川普9月5日在白宮接見全美警長時，不斷當著媒體痛罵《紐約時報》，並表彰現任政府的成就。（路透）

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中時電子報
川普接見全美警長 痛批《紐約時報》

《紐約時報》（The New York Times）周三罕見堪出自稱為川普政府高層官員的匿名評論，指美國總統川普的領導風格「魯莽、敵對，小鼻子小眼，又沒效率」，並說內閣成員普遍都想除掉（remove）他。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，川普聞訊大怒，幾小時後隨即透過推特反擊，先是推了「叛國？」一小時後又推文質問，這所謂的匿名高官是否真正存在，還是純屬紐時捏造。「要是這沒種的匿名人真的存在，基於國家安全，紐時必須立刻把他/她交給政府！」

另一方面，白宮發言人桑德絲（Sarah Sanders）發表聲明說，這篇評論可悲，莽撞而自私」，並要求紐時致歉。

紐時的推特帳戶說，評論作者是「他」，但報社說，那是不知情員工所犯的錯誤。不過，紐時也表示，他們知道作者的身分，一旦曝光，將危及當事人的職務。

而網民普遍懷疑，作者是副總統彭斯（Mike Pence），因為文中出現了他經常使用的不尋常字眼「北極星」（lodestar）。評論在提及已故參議員馬侃（John McCain）時，形容他為指引方向的「北極星」。

然而，一位白宮官員說，彭斯與幕僚並未受到懷疑，並指出文中用了這個字，可能是要誤導媒體。

(中時電子報)

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