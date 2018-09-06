初秋遊淡水！摩天輪上賞夕陽、竹水槍憶童年

漁人碼頭夕陽照。（福容大飯店提供）

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中時電子報
／整理報導

秋高氣爽出遊趣！今年夏天新北市政府漁業處在淡水漁人碼頭推出「2018淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季－浪漫一夏」系列活動，第五波「竹水槍DIY」活動於本週歡樂登場！本次活動規劃在9月8日及9日，下午4點，免費提供民眾手作竹水槍活動，採現場報名，每日限額50名！玩水槍後，別忘了欣賞淡水美麗夕陽、品嚐美味小吃，共渡愉快歡樂的週末假期。

竹水槍製作教學。（可睿公司執行團隊提供）

本次活動特別規劃親子竹水槍DIY手作體驗，以竹子為材料，提供民眾DIY手作傳統的民俗童玩－竹水槍，地點於噴水池廣場服務台，由專業老師的引領，讓民眾能透過體驗、探索、學習，創造親子間美好回憶！

小朋友開心搭乘小飛機。（新北市漁業處提供）

活動在9月8日至9日下午4點至5點，免費提供民眾手作竹水槍，完成後可現場體驗自製竹水槍打水戰遊戲，還可將獨一無二的好玩竹水槍帶回家哦!活動採現場報名，每日限額50名，共100名。另如天候不佳或是其他不可抗力之因素，活動將有暫停之可能，民眾出遊前可撥打主辦單位聯絡電話洽詢（0952-117-950湯小姐）。

漁業處說明，淡水漁人碼頭不僅是攜家帶眷出遊好去處，港區的情人橋還有「人間鹊橋」之稱，情人橋有無數情侶攜手走過，已是大家心中的回憶。除了夕陽、情人橋及木棧道，也特別舉辦「2018淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季－浪漫一夏」的活動，從7月28日起一直到9月底，每週給您不同的主題，誠摯邀請大家趁著暑假，帶著家人到新北市淡水漁人碼頭遊玩！

(中時電子報)

摩天輪。（新北市漁業處提供）

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