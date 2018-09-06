台中日曜天地OUTLET鞋清倉下殺1.3折

2018年09月06日 10:17 中時 馮惠宜

日曜天地辦「8國聯軍，零碼鞋清倉會」，推出8國的經典名牌零碼鞋，共進貨50000雙零碼鞋，通通1到5折要讓消費者買的精省。（馮惠宜攝）

速食業龍頭麥當勞打出買一送一造成全台喪屍再起，這波買一送一熱潮後，全台都在看下一波「喪屍召集令」誰來接棒？台中日曜天地OUTLET搭上開學季預期市場買鞋需求性大增，7日起舉辦「8國聯軍、零碼鞋清倉會」零碼鞋清倉會，其中最狂零碼鞋「WALTZ麂皮休閒鞋」原價3990元，零碼價以500元出清，下殺1.3折，號稱省下的錢都可以再買7雙了。

這場「8國聯軍，零碼鞋清倉會」將自7日起到9月24日登場，恰恰與百貨業下半年最大檔「周年慶」正面衝突，日曜特別擴大銷售面積，增加400坪特賣場，共進貨50000雙零碼鞋，推出8國的經典名牌零碼鞋，有美國SKECHERS、TOMS、加拿大native、德國adidas、法國PALLDIUM、台灣DAPHNE達芙妮、英國Dr.Martens、西班牙montoya、巴西ipanema，通通1到5折要讓消費者買的精省。

其中最狂零碼鞋「WALTZ麂皮休閒鞋」，原價3990元，零碼價500元出清，下殺1.3折，號稱省下的錢都可以再買7雙了，另DAPHNE達芬妮流行女鞋更直接通通680元出清，商品相當精彩。

日曜天地特助林文惠指稱，這次零碼鞋全系列鞋款從流行男女鞋、休閒鞋、運動鞋、涼拖鞋、兒童鞋…一應俱全，滿足各個年齡層的購鞋需求，全家出動也能一次買齊。

(中時 )