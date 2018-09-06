阿扁日媒專訪 勇哥打臉陳致中

2018年09月06日 10:25 中時 曾薏蘋

日本產經新聞昨天刊登前總統陳水扁的專訪，陳水扁的兒子陳致中澄清，產經新聞的記者應不在場；今天卻遭「勇哥」打臉；阿扁化身的「勇哥」說，當天在扁家的懇談會，日本記者也在場。

此外，「勇哥」今天提到，日本友人也問到日本還能為台灣做些什麼？阿扁說，日本政府與人民已經為台灣做很多了！如今「不要問日本能為台灣做什麼，而要問台灣能夠為自己做什麼？」

「勇哥」今指出，《產經新聞》說，這不是專訪，而是9月2日在高雄阿扁家的懇談會，除了日本記者之外，還有多名旅日的全日本台灣連合會、日本台灣醫師連合的領導幹部。阿扁是向友人談及自己的理念，日媒記者事後再引述扁言論寫報導。

「勇哥」今天說明，也顯示，此報導並非聽訪扁旅日台灣人團體人士所轉述。

今天「新勇哥物語」內容：

［新勇哥物語］-220

—不要問日本能夠為台灣做什麼，而要問台灣能夠為自己做什麼？

勇弟：日本《產經新聞》9月5日以頭版刊登阿扁在與旅日台灣人團體懇談時表示，台灣面對中國強力打壓的嚴重危機，應早日舉行公投，宣示台灣「不想成為中國的一部份」。《產經新聞》說，這不是專訪，而是9月2日在高雄阿扁家的懇談會，除了日本記者之外，還有多名旅日的全日本台灣連合會、日本台灣醫師連合的領導幹部。阿扁是向友人談及自己的理念，日媒記者事後再引述扁言論寫報導。

勇哥：阿扁談到最近台灣的邦交國陸續被中國挖走，他認為中國的目的是要抹殺台灣在國際社會的存在感，為併吞台灣做準備，如果在某個時間點對台動武，也不足為奇。阿扁認為蔡政府在台海兩岸關係上堅持「維持現狀」是採取守勢，但這樣並不夠。面對中國軍事、外交打壓，台灣唯有藉民主主義的手段才能對抗，因此建議推動公民投票，對外宣示台灣「不想成為中國一部份」的真正民意，讓國際社會知道。

小勇：《產經新聞》另有一段「身體到處都痛，但我仍想奉獻自己的一切」，阿扁

說自己「罹患腦神經疾病，身體到處都會痛、手也會不自主地發抖。」但比起自己的身體，阿扁更關心陷入危機的台灣。因為中國從未放棄支配台灣，為了阻止此事，他要奉獻自己的一切來守護台灣的自由與民主。

勇弟：對於當前的美中貿易戰，阿扁表示這對台灣是一個重要的機會，應該把握時機接近美國，提升在國際社會上的存在感。但阿扁也承認，對川普來說最重要的還是美國利益，台灣應該有被美國當成「對中牌」來打的自覺，而且美中貿易戰不會永遠繼續下去，不應「過度期待」美國。

勇哥：至於對日本的期待，阿扁說安倍晉三政權已是歷屆自民黨政府對台灣最為友善者，甚至將對台窗口主動更名為「日本台灣交流協會」。阿扁希望日本也能夠通過像美國一樣的《台灣關係法》、《台灣旅行法》的友台法案，將支援台灣作為法制化。但是他也表示，可以理解日本有各種考慮與難處，倒是台灣在積極回應日本善意的方面，蔡政府「努力不夠」。

勇弟：日本友人問到敏感的核食進口問題，阿扁說就如同他擔任總統期間，AIT 楊甦棣處長再三給他壓力，說美牛進口不是食安問題，而是政治問題，身為總統就要負起最大責任。日本核食同樣是政治問題，不是食安有什麼問題。

勇哥：日本友人也問到日本還能為台灣做些什麼？阿扁說，日本政府與人民已經為台灣做很多了！如今「不要問日本能為台灣做什麼，而要問台灣能夠為自己做什麼？」

(中時 )