紓解停車需求 中市4停車場工程再納中央前瞻

2018年09月06日 10:59 中時 陳世宗

西區大益停車場重建已正式上梁，主體工程循序漸進逐步完成。（陳世宗翻攝）

台中市政府交通局進行停車場增設計畫，繼日前8件立體停車場工程獲中央前瞻計劃補助10.22億元，另還有大益立體停車場、豐原育英路多目標停車場、潭子國民運動中心停車場、雙十國中地下停車場4案，再獲前瞻計畫補助2.23億元。

交通局長王義川表示，近四年來已興闢完成22處公有路外停車場，同時也廣設路邊停車格，共增加逾9萬格汽機車停車格。該局日前提出8案停車場計畫全數通過中央審查，獲前瞻計畫補助10.22億元。本次大益、豐原育英路、潭子、雙十國中等4案工程也順利通過中央審查，再獲2.23億元補助，充分展現「台中隊」向中央爭取建設經費的實力。

王義川說，市府這次提出的4件停車場工程案，皆明確針對區域停車問題對症下藥，不僅增加停車空間造福市民，中央也對提案品質與成熟度相當滿意。4停車場計畫分別位於西區、豐原區、潭子區、北區，可提供約607格汽車格。

交通局指出，期程方面，除雙十國中地下停車場將於今年底開工外，其餘案件皆已開工並積極進行中，其中又以大益停車場進度最快，即將於今年10月底完工並於11月初開放啟用；其餘3案預計分別於108至109年底如質如期完工，將可有效紓緩各地區停車壓力。

西區大益停車場緊鄰西區向上市場及麻園頭溪綠帶，原為地上二層鋼構式早期臨時建築，僅能提供78席車位，且不符現有建築技術規範。市府評估後，決議改建為地下2層、地上6層匝道自走式立體停車場，提供約156席汽車格，較原有78格增加1倍，預計將可有效改善當地停車需求，帶動西區向上市場周邊發展。

王義川說，潭子國民運動中心共有地下2層及地上5層，總樓地板面積1萬4千平方公尺，今年7月由林市長主持開工典禮，設施包括室內溫水游泳池、綜合球場、羽球場、桌球場、體適能中心、韻律教室等；藉由興建國民運動中心的契機，配合地方停車需求增設地下第2層停車空間，可提供總計186格停車位。

王義川強調，雙十國中因周邊住宅大樓林立，又鄰近一中商圈、國立台中科技大學、國立台灣體育大學、中興堂及台中孔廟等停車熱點，為改善周遭交通秩序，故結合學校興建活動中心及幼兒園教室工程，一併闢建地下一層停車場，可提供100格汽車停車空間，滿足多功能多元教學活動需求，並同時兼具學校教職員工及周邊民眾停車空間使用功能。

(中時 )