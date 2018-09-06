淹水兩周後 邱議瑩長裙飄逸戴時尚墨鏡勘災網友狂酸

2018年09月06日 10:26 中時電子報 邱文秀

20180905中天新聞 穿長裙勘災 邱議瑩酸媒體「太關心我了吧」

823暴雨後，南部多處泡在大水裡，民進黨立委邱議瑩的選區高雄燕巢，也因為823水災，有6戶民宅地基被沖垮。但邱議瑩跑去波蘭「外交救災」，連助理都沒出現關心選民。水災過去13天後，邱議瑩終於關心燕巢危屋，但一身飄逸長裙洋裝外加時尚太陽眼鏡出現，彷彿要去看秀，看到現場媒體還酸「太關心我了吧!」，網友也酸她「下次改穿婚紗禮服勘災吧！﻿」

民進黨立委邱議瑩在水患期間跑去波蘭「外交救災」被網友罵翻，被她指責的高雄市長參選人韓國瑜反而到她的選區高雄燕巢勘災。韓國瑜表示，「邱議瑩的選區在美濃，我也去美濃勘災，這是我該做的」，不理解她是用什麼思考來指責他，每個委員的口業自己造，自己要對選民交代。

邱議瑩回國後受訪時，強調她隨團去波蘭是去工作，不是玩樂。被問及是否當時有想要趕回台灣？邱則乾笑地反問媒體，「你們以為是台北和高雄（的距離）嗎？」媒體欲追問台灣是否可能與波蘭建交，邱議瑩則直接離去。

823水災過去13天後，邱議瑩終於現身關心燕巢危屋，卻是一身飄逸的長裙洋裝加上時尚墨鏡現身，跟災區格格不入。看到現場媒體還立刻拉長臉問「怎麼知道我今天要來?不要這麼關心我啊!中天怎麼對我這麼好啊!」

網友也狂酸邱議瑩「雨下這麼大 淹這麼高 我在波蘭晴空萬里玩的多愉快 頭殼毀掉才會回來看你們 反正你們只要不要死 都會投老娘~~~爽﻿」、「回台步調：家裡細數血拼戰利品—>打電話跟姐妹炫耀——>災區露臉刷個存在﻿」、「奪久了勘什麼災? 是要勘下次災難的災嗎? 通天眼?﻿」、「穿長裙勘災，秀洋裝！虛偽的醜八怪！作秀！下次改穿婚紗禮服勘災吧！﻿」、「放心，一付老神在在，算準了這們這群蠢民還是會挺到底的！﻿」、「國外買的洋裝？﻿」、「波蘭買的新洋裝嗎？﻿」、「媒體何苦浪費時間在她身上 本身是慣立委 還是民進黨慣二代 再加上慣部長夫人 哎 臉皮堅如磐石 哎﻿」。

(中時電子報)