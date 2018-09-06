吳音寧「下凡」開記者會 人渣文本：連記者都寫不出稿

北農總經理吳音寧召開記者會，表示北農提出的改建案，是經過現場考察後得出的結果，希望北市府能夠尊重現場人員的心聲。（陳君瑋攝）

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中時電子報
/綜合報導

北農總經理吳音寧爭議再起！近日因第一果菜市場改建案與台北市長柯文哲槓上，昨(6日)親自開記者會反擊柯文哲，面對媒體提問一共參加幾次改建案會議，卻是一問三不知，跳針式回應讓「人渣文本」周偉航酸吳音寧，本人下凡開記者會，「這種內容連記者稿子都寫不太出來呀。」

針對第一果菜批發市場改建案，吳音寧與北市府槓上，市長柯文哲在議會質疑有吳音寧任何問題可循管道反映，卻在臉書上傳北農改建小組赴日本的考察報告，柯文哲批評吳音寧身為總經理做「體制外行為」，有問題竟不是在市府裡討論，柯文哲直言「要發脾氣了」。

吳音寧昨日下午則出面開記者會反擊，強調過去北市府發的開會通知，北農改建執行小組都會派員前往參加，但吳音寧被問及親自參加幾次會議，她卻避而不答，整場記者會不到20分鐘就結束。

對此，「人渣文本」周偉航則在臉書po文，指出平常關於吳音寧的東西，「文青們都幫她準備得好好的，有圖有表，資料一連串」，更表示吳音寧記者會「本人親自下凡開釋，講完就退駕了。」，大酸吳音寧記者會跳針式內容，連記者都寫不太出來稿子。

對於吳音寧「未參加開會」爭議，台北市產發局長林崇傑5日改口稱「不否認吳有出席其他的會議」，表示吳有出席相關會議，但非討論市場改建案，對於先前發言造成外界誤解表達歉意。

(中時電子報)

文章來源：特急件小周的人渣文本

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