中市府整併豐潭神雅都市計畫 落實副都心架構

2018年09月06日 11:04 中時 陳世宗

台中市長林佳龍主要政見「大台中123」！1條山手線、2個海空港，3大副都心，其中，豐原為副都心之一，台中市政府都發局正推動豐原、潭子、神岡、大雅都市計畫整併案，日前已通過台中市都計委員會審議，已報請內政部審議中；通過實施後，將為豐原副都心發展架構跨出重要的一大步。

都發局長王俊傑說，為打破縣市合併前，原台中縣都市計畫「鄉、鎮、市」行政區個別發展的限制，市府依循全市整體區域治理分區規劃，進行豐原、潭子、神岡、大雅都市計畫整併案；將原本區分為豐原、潭子、神岡、大雅及豐原交流道地區等5處都市計畫，整併為1個主要計畫，以及豐潭雅神4個細部計畫，日前已通過台中市都委會審議。

王俊傑指出，豐潭神雅都市計畫案中，潭子區整體空間將規劃為六大機能分區，分別為舊城再生核心區、新驛門戶樂活區、傳產加工核心區、行政醫療創研支援基地、產業多元發展地區、頭嵙山生態遊憩區。舊城再生核心區透過「鐵道綠廊潭心計畫」進行鐵道綠廊景觀營造、潭心自行車道天橋改建、潭心文化人行陸橋改建、公一用地規劃設計等4項主要工程。

其中，鐵道綠廊景觀將打造長約7.2公里的人行休閒、自行車帶狀綠化空間，也協調台鐵整合周邊區域利用；潭心自行車道天橋改建工程則結合台中市發展MR.B&B的人本綠色運輸系統及自行車369計畫，將與潭雅神綠園道串聯，提供潭子便捷、低碳的生活環境。

王俊傑表示，潭子區為社會住宅高需求地區，但目前無社宅用地，後續潭子區公所遷移後，原址機一用地，將規劃0.3公頃作為社宅用地，約110戶，且鄰近潭子車站，東側面臨30米中山路，屬站前精華地帶，配合公共運輸導向型開發（TOD）生活圈發展，新增0.4公頃作為商業空間使用。

都發局強調，除潭子，豐原、神岡、大雅都市計畫也都縝密規劃，兼具在地特色發展與彼此串聯。為讓市民更瞭解相關規畫成果，市府已建置完成「台中市都市發展願景網站」，介紹大台中123、三大副都心及地區整體發展、Mr.B&B複合式交通系統、社會住宅政策等重大市政發展定位及願景，豐原副都心及潭子地區的整體發展計畫皆展現於願景網站中，歡迎查詢相關資訊。

(中時 )