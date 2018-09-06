「袋我回家」 中西區圖書館邀民眾將書香「袋袋相傳」

「今天，想看什麼書呢？我們幫你選好了！」中西區圖書館台南首創「袋我回家」活動，邀民眾將書香「袋袋相傳」。（曹婷婷攝）

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「袋我回家」活動，推出1周已吸引超過500人次借閱，受到許多讀者喜愛。（曹婷婷攝）

閱讀，打開各種無限想像，台南市中西區圖書館推廣閱讀別具巧思，延伸這份想像，首創推出主題書袋閱讀活動「袋我回家」，由館員直接挑選主題圖書，搭配輕便實用環保書袋，袋子就送給讀者重覆借閱使用，而且，拿了就走的借閱方式，讓借書更優雅、更方便。

「今天，想看什麼書呢 ?沒關係，我們都幫你選好了！」有感於大小朋友閱讀風氣與借書需求持續增加，中西區公所人文課為了推廣中西圖書館借閱率，讓大小朋友親近書，特別策畫「袋我回家」活動，推出1周已吸引超過500人次借閱，受到許多新舊讀者喜愛。

館方指出，1000個書袋隨著借閱活動送給讀者，鼓勵讀者將書袋重複使用，經常造訪圖書館借閱圖書，一起將書香「袋袋相傳」。讀者至中西區圖書館該活動專區選取自己興趣的主題書袋，只要一張借書證，就可以輕鬆將書「袋」回家。

每一個書袋都掛有主題標籤，首波推出童書（含「0至3歲」、「3至6歲」、「6歲以上」）、電影DVD（含文藝、知性、卡漫、紀錄片、商業片等）、台南文化通（含人物、故事、傳統藝術、文化資產、旅遊等題材）主題書袋，每袋內裝5本好評推薦書或DVD，一次「袋」回家看個夠。

(中時 )

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