永和分屍案 潛逃刺青師在菲落網 刑事局將協調押解回台

2018年09月06日 10:48 中時電子報 張達智 、中國時報／ 林郁平 、中國時報／

永和分屍命案美籍主嫌孫武生（Oren Shlomo Mayer），逃亡至菲律賓投宿飯店時被拍下身影。(林郁平翻攝)

震驚全台的永和外籍男分屍案，潛逃出境的嫌疑犯刺青師孫武生（Oren Shlomo Mayer）經我國刑事局駐菲聯絡官與菲國情報總隊、移民局等單位合作，昨(5)日在菲國黎薩省一處公寓將孫嫌逮捕到案。刑事局表示，後續將與菲國依司法互助進行協調，期能將孫嫌押解回台歸案。

上個月發生的加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）分屍案，顏柏萊遭割下頭部、四肢，棄屍於新北市永和區河堤，案情驚悚，警方日前宣布破案，逮捕非裔美籍男Bent，及涉嫌協助買開山刀的台籍吳姓男子，訊後將2人依殺人罪嫌移送新北地檢署並聲押禁見。但另名涉有重嫌的美籍白人孫武生，早在22日案情曝光隔天就潛逃出境。

永和分屍案，30歲非裔美國籍男子Bent（中）以殺人罪嫌移送新北地檢署。（中時資料照 陳信翰攝）

警方調查，孫嫌原名Oren Shlomo Mayer，有美國、以色列雙重國籍，查出他在案發後潛逃出境，立即將其資料透過刑事局國際科，通報給菲律賓等國警方，請求協查。

刑事局今天證實，孫武生已於9月5日晚上11時35分，遭菲警情報總隊與移民局聯合專案小組等20人，在菲律賓黎薩省一處公寓（Cambridge Condominium , Cainta, Rizal）逮捕到案。後續將與菲國依司法互助進行協調，期能將孫嫌押解回台歸案。

據了解，孫男在台北市中正區經營刺青店，與Bent交情甚篤，2人都是吳男工作的夜店客人，3人與死者皆是舊識，孫男在台北市經營刺青店；Bent則在補習班擔任外語老師。

據了解，孫男和Bent實為北部地區大麻的大盤商，死者Ryan長期向2人取貨，但今年5月Ryan遭北市警方查獲後，檢察官特別指示警方不得發新聞，積極追查上游，而事後凡與Ryan交易過的毒友，不久即遭警方逮捕，2人懷疑Ryan為減輕刑責，已轉為警方線民，加上雙方毒品交易金額交代不清，多次發生爭執，2人決定行凶殺人。

警方透露，2人在22日凌晨1時許將死者分屍後，孫武生與Bent還在家喝酒慶祝，當時孫男叫Bent一起逃亡出境，但Bent似乎太過自信，並未答應，沒想到24日就被警方逮捕。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)