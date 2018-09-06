台南》市長最新民調「台南川普」暴衝成最大變數

2018年09月06日 11:16 中時 季節 、 姚志平

台灣競爭力論壇6日發布台南市長選舉民調，結果顯示淹大水後，民進黨黃偉哲支持度下滑，但國民黨高思博並未增加仍持平，反而是無黨籍候選人「台南川普」、「虧雞福來爹」林義豐支持度倍增，論壇指出未來甚至可能形成三雄鼎立的局面，林義豐成了影響選情的最大變數。

論壇民調顯示，黃偉哲支持度為24.5%，高思博16.4%，林義豐12.0%，蘇煥智4.3%，許忠信3.8%，陳永和0.8%，另有16.9%尚未決定，11.1%不投票，8.2%無反應，2.0%投廢票。相較7月中論壇上次發布的調查，當時黃偉哲支持度為31.7%，高思博16.1%，林義豐6.6%，蘇煥智6.2%，許忠信3.7%，陳子敬3.4%，兩次比較起來，黃偉哲下滑7.2個百分點，林義豐則提高了5.4個百分點。

論壇進一步指出，如果「西瓜效應」發揮作用，整合成藍、綠、無黨三雄對決，支持度將變為黃偉哲25.3%高思博24.0%，林義豐17.2%，蘇煥智0.6%，許忠信0.6%，12.4%尚未決定，9.1% 不投票，9.1%無反應，1.8%投廢票。林義豐不再會被夾殺，反將成為左右選情的變數。

民調也顯示，對於台南的治水績效，不滿意比滿意者多了9.6個百分點，打臉賴清德。此外不滿民進黨中央執政以及希望台南換黨執政的台南市民，分別多達51.6%和50.1%，均過半，而且都較上次調查時增加。

議員選舉方面，民進黨23.3%，國民黨20.2%，無黨籍6.3%，其餘政黨或聯盟都不到1%，看人不看黨24.0%，無反應24.2%。

政黨認同上，政黨中立33.7%，民進黨27.5%，國民黨23.5%，時代力量6.0%，親民黨2.4%，其他政黨或聯盟都在1%以下，5.5%受訪者無反應。

因此論壇執行長謝明輝分析，在水治水不力影響下，民進黨台南市長和議員選舉均受挫，而無色力量崛起下，林義豐支持度上升，前三強都有希望，最終選舉，預估得到40%選票的人就可以當選。

論壇理事長龐建國則說，由民調看，這次台南市長選舉，可能和高雄市一樣出乎大家原本的意料，本來民進黨在台南推西瓜都贏的情況不復見。龐建國說台南也開始有耳語質疑賴清德和建商的關係，否則怎會那麼多錢花下去，治水績效還那麼差？而政黨認同變化並不大，變化大的是中間選民，明顯往林義豐傾斜，高思博也受惠，黃偉哲則得不到青睞。黃偉哲民調下滑是因為民進黨中央執政表現不佳、水患衝擊和市民厭倦民進黨長期執政。

與會的文化大學教授楊泰順則說，一般來講執政黨表現不好，民眾常改支持與執政黨最對立的在野黨，但台南水患後民眾雖不滿，高思博民調並沒有提高，原因是因為族群政治壓倒對政績的評量。台南族群跟全國樣本比，幾乎沒有客家人，外省人比率也偏低，閩南人支持民進黨的比率比較高。

(中時 )