豐原葫蘆墩展區路平啟動 花博周邊道路煥然一新

2018年09月06日 11:13 中時 陳世宗

2018台中世界花博將於11月初登場！豐原葫蘆墩園區為3大園區之一，台中市政府建設局除將軟埤仔溪整治成休憩環境，各項設施也持續測試中。週邊路平專案也推動中，包括文昌街、三環路、豐原大道一段與中正陸橋慢車道、五權路及豐北街等5處高使用率路段，預計9月15日前完工。

建設局長黃玉霖指出，葫蘆墩公園為豐原最大的河濱公園，鄰近豐原中心地帶，週邊人口密集，有豐原國中與葫蘆墩國小，補習班、小吃店與餐廳林立，在花博尚未開幕前，道路使用率就已極高，路面多處龜裂並出現坑洞，亟待舖平。

黃玉霖說，文昌街、豐北街及五權路等三處都是深入花博展區週邊市中心道路，三環路緊鄰花博展區，更是由市區通往后里或國道四的重要銜接道路；豐原大道一段與中正陸橋慢車道是日後花博展期間的接駁站，有迫切改善需求。本週開始進行路面刨鋪，工期約需10個工作天，預計二週完成。

建設局表示，本次路平工程除路面重新刨除加封，標線防滑係數從45BPN提升到65BPN，保障機車騎士安全，手孔蓋於刨封前協調管線單位將部分手孔蓋下地，提升路面平整度，讓行車更順暢。

黃玉霖強調，路平專案「4年500公里」已提前達標，截至8月底止已完成566.54公里。豐原區配合花博，各重要路面持續改善；市府亦爭取中央前瞻計畫8000萬，將投入豐原地區路平專案，將在花博11月3日開幕前陸續完成。

(中時 )