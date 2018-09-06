抿滅天良！狂男燒死6至親 嗆追殺家人幾次輪迴

男子翁仁賢105年除夕夜燒死6名親友。(中時資料照)

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男子翁仁賢前年除夕夜趁家人圍爐時縱火，造成至親和無辜看護6死4傷，翁的胞兄寫信給高院更一審承審法官，希望翁男被判處死刑，法官6日開庭提及此事，翁仁賢再次嗆聲「這事沒完，等我再追殺你們幾次輪迴」，他的律師則聲請重新進行精神鑑定。

52歲翁仁賢自認父母偏袒兄長，趁一家人團圓，縱火燒死行動不便的8旬老父母等6人，歷審認為，他犯後不僅沒有絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，態度惡劣至極，且精神鑑定認為沒有教化及再社會化可能，因此將翁男判處死刑。

最高法院認為，高院只要求鑑定人結文後具結，卻沒有進行證人具結，沒有踐行正當訴訟程序，且沒有調查傷者是因救火時受傷，或遭翁縱火直接燒傷，有事實與判決理由不符之處，因此不經生死辯直接撤銷發回高院更審。

更一審審理時，翁仁賢曾因不滿法官提問竟當庭嗆「麻煩讀點書」，還面對媒體鏡頭比中指並做出「放屁」的動作，6日再開庭法官曾德水表示收到翁仁賢胞兄翁仁焜的信，內容指翁仁賢狠心殺害父母等人，抿滅天良，凶惡殘暴，無教化可能，請求判他死刑。

法官問翁仁賢有何意見，他不屑地說，法官浪費時間看信，看他之前高院審理時筆錄，應有看到「這事沒完，你等我再追殺你們幾次輪迴」這段；蒞庭檢察官則說，翁仁賢一心求死，讓他求仁得仁。庭末法官諭知，全案候辦。

(中時 )

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