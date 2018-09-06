剛學會走路！1歲女童深夜過馬路 慘遭撞飛慘死

2018年09月06日 11:26 中時 蔡依珍

撞死女童的65歲陳姓運將被依業務過失致死、肇逃等罪嫌聲押獲准。(蔡依珍翻攝)

1歲女童慘遭計程車撞飛慘死。(蔡依珍翻攝)

別再讓孩子獨自穿越馬路！走路還搖搖晃晃的1歲莊姓女童，趁父母還在收攤時，4日深夜獨自橫越桃園區永安路，沒想到慘遭陳姓計程車司機撞上，強大撞擊力讓女童彈飛、緊急送醫仍不治，陳男肇事後逃逸，直到隔天下午才在警方通知下到案，辯稱沒看到，仍被依業務過失致死、肇逃等罪嫌送辦，桃檢複訊後向法院聲請羈押獲准。

1歲莊姓女童的父母在經營燒烤店，4日深夜忙著收攤，未注意女兒狀況，沒想到剛學會走路不久的莊姓女童，竟趁隙橫越桃園區永安路四線道，雖然走路搖搖晃晃，還懂得左右張望有無來車，途中還發現有來車稍微停下，順利走到中間雙黃線。

沒想到繼續往下走，走過內線車道、來到行車分向線時，慘遭65歲陳姓運將的右前車身撞上，女童當場彈飛、重摔在地，緊急送醫急救仍宣告不治、結束短暫的生命。

陳姓運將撞死女童後不但未停下、仍持續往前開逃逸，警方獲報組成專案小組，調閱監視器，5日凌晨近7點在蘆竹區南上路停車場內尋獲肇事車輛，但陳男並不在家、手機也關機，警方持續尋人，終於在下午14點聯繫上陳男，陳酒測值為零，辯稱不知道撞到人才逕自離去，依業務過失致死、肇事逃逸罪嫌移送法辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，法官以他有逃亡之虞，收押未禁見。

警方提醒，絕不要讓幼童獨自過馬路，由於孩子的身型較小，擔心車輛看不見他，因此要教導孩子穿越馬路時學習將手舉起來、拉長高度，才能讓自己以及車輛都清楚看到彼此。

(中時 )