外媒：陸解決匿蹤殲20發動機難題 盼2025年造200架

2018年09月06日 12:01 中時 李文輝

大陸研發匿蹤戰機殲-20的發動機一直有國產或俄產爭論。外媒日前報導，大陸接近解決新型低可探測性航空發動機的量產問題，屆時殲-20可能在2025年左右生產200架。中共黨媒《環球時報》今報導，從已公開資訊很難判斷這種說法的準確性，200架是比較隨意的說法，殲-20能否量產，發動機也不是主要問題。

《南華早報》報導，軍方消息人士稱，一種使大陸殲-20匿蹤戰鬥機成為世界一流戰鬥機的新改進型發動機，應該可以在今年底前大規模生產。改進的動力系統將使大陸的噴射機能夠以超音速隱形飛行，與美國F-35相當。

據報導，渦扇-15發動機採用尖端單晶渦輪葉片，已開發數年，大陸技術人員一直努力將其投產。許多問題，主要與葉片過熱有關，已在地面試驗和試飛中解決。

報導引述消息人士指出，預計渦扇-15將在年底前廣泛安裝到殲-20。一些「小問題」一旦在發動機更「廣泛裝機運行」後，應可解決。公眾可以在今年稍晚的珠海航展首次看到新型匿蹤戰鬥機及升級後的發動機。

但新加坡《聯合早報》4日相關報導似乎沒那麼樂觀，指大陸航空工業在關鍵技術上仍未過關，尤其是航空發動機領域。

《南華早報》引述北京軍事專家報導，隨著亞太緊張局勢加劇，北京希望擁有能夠與世界上最好戰機競爭的隱形飛機。預計美國將在2025年前在亞太部署200至300架F-35，這意味著大陸需要類似數量的殲-20，至少200架。大陸目前大約有20架殲-20，數量遠遠不夠。而擁有國產發動機是殲-20大規模生產的必要條件。

《南華早報》的消息來源表示，大陸官媒4月報導，製造殲-20的成飛公司將於2019年開啟第4條生產線。不久前又報導，陸空軍加強對殲-20飛行員的培訓計畫。軍方則表示，殲-20已於2月9日進入作戰序列。

《環球時報》報導，大陸軍事專家分析，外媒所謂「國產低可探測性發動機」，可能是前段時間大陸網路上曝光的疑似採用鋸齒形噴管收縮葉片的新型發動機。但該專家指出，從外觀上看，這種發動機仍然疑似渦扇-10太行發動機的改進型，而非所謂的渦扇-15。

專家表示，殲-20的大批量生產可能並不完全取決於發動機，具體的產量除了需求以外，還要看殲-20的技術成熟度、廠家的生產能力等。無論如何，大陸確實要加速殲-20批量生產。大陸周邊日韓都有引進F-35計畫，日本已經開始裝備。都會給大陸形成一定壓力。

(中時 )