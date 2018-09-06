新北》遭質疑「朱唱侯隨」 侯友宜：我走自己的路

國民黨新北市長參選人侯友宜（右2）今（6日）早到土城市場掃街拜票，民眾熱情高喊「凍蒜」。（許哲瑗攝）

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許哲瑗

國民黨新北市長參選人侯友宜今（6日）早到土城市場掃街拜票，逐一與攤商和買菜市民握手，現場民眾熱情高喊當選，展現侯高人氣，對於外界質疑侯的政見只是延續朱立倫任內政策，他拍胸脯保證，「我走自己的路，侯友宜就是侯友宜。」

對於對手蘇貞昌清晨5點就現身市場拜票，是否會認為自己慢了一步，侯友宜說，他也很早就到市場掃街，新店、永和好幾處都去過，這次的「百市萬攤跑起來」已經來到第三輪，就是要再好好掃街一次。

侯友宜說，三重有許多來自中南部的鄉親，像是力行市場就有嘉義、雲林上來的攤商，拜票時曾收到民眾陳情，指出經濟不好，他也當場承諾，一定會努力為新北市民拼下去。

對於外界懷疑侯友宜許多政策都是「朱唱侯隨」，侯指出，他的都更的方式不同，公托政策也是多元性的，「我走自己的路，侯友宜就是侯友宜」，絕對有自己的風格、特質，政策將會不斷創造、堆疊出新北市新的榮景。

隨後，侯友宜前往土城家政班訓練課程拜訪，與百位婦女面對面喊話，他說，每次在掃街拜票時，許多豬肉、魚肉攤商因為害怕自己手髒，不好意思伸手與候選人握手，但他也是菜市場長大的小孩，父親是賣豬肉的，「握到你們的手，就好像握到爸爸的手一樣」。

(中時 )

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