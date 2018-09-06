金正恩會見南韓代表團 現場照片曝光

金正恩5日接見南韓代表團並合影。（海外網引自朝中社）

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旺報
鄭義溶向金正恩轉交文在寅親筆信。（圖轉載自韓聯社）

北韓領導人金正恩5日接見南韓代表團並會談，重申了實現半島無核化的承諾，雙方敲定第三次「文金會」，將於9月18日至20日在平壤舉行。會談上，金正恩重申無核化意志，承諾要在朝鮮半島徹底消除武裝衝突危險和戰爭恐懼，將這片疆土變成沒有核武器、核威脅的和平家園，稱這是朝鮮的堅定立場，也是他的意志。

綜合韓聯社、朝中社6日報導，本月5日，金正恩於在北韓勞動黨中央委員會本部大樓，接見作為特使代表團成員訪問平壤的南韓代表團，包括安保室室長鄭義溶、情報院院長徐薰、統一部次官千海成、情報院次長金相均以及青瓦台國政企劃狀況室室長尹建永。

會見期間，金正恩與特使代表團就預定於9月進行的平壤首腦會晤有關的日程、議題，廣泛交換意見，決定將於本月18日至20日在平壤舉行首腦會晤。

雙方還決定，下周初在板門店舉行兩韓高級別會談，商議兩韓首腦會晤籌備事宜。此外，在首腦會談之前，設立南北共同聯絡事務所。

鄭義溶在會見期間，向金正恩轉達文在寅親筆信。金正恩也表示，很高興看到歷史性的板門店會晤後，雙方在多個領域進行工作接觸，包括朝韓軍事會談，以及設立共同聯絡辦事處等，這一系列工作進展順利。他也呼籲，朝韓雙方珍惜攜手創造的所有成就，穩步走上新的和平軌道、和解合作軌道，促使雙邊關係繼續向前發展。

(旺報 )

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