美網》葛藍喬安娜女雙晉8強 曾俊欣肌肉抽筋幸無礙

台英混血網球小將葛藍喬安娜，在美網青少年組女雙闖進8強。(四維體育推廣教育基金會提供)

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中時電子報
／綜合報導

台英混血網球小將葛藍喬安娜，第一次角逐美國網球公開賽青少女賽事，女雙和日本選手內島萌夏搭檔，兩人在美國紐約當地時間5日的女雙第二輪，不到一小時就已6：3、6：2告捷，收下8強門票。

葛藍喬安娜在美網青少年組女單止步第一輪，接著便把重心放在雙打，首輪獲勝後，第二輪在沒有遇到破發點的情況下，只花56分鐘就解決烏克蘭、浦隆地組合，8強賽將要對上羅馬尼亞、白俄羅斯組合。

曾俊欣(右)接受德國教練指導。(四維體育推廣教育基金會提供)

青少年世界球王曾俊欣本日輪空，主要待在室內球場進行練習，父親曾育德透露，曾俊欣前一場比賽結束後，腹部肌肉出現輕微抽筋，透過日籍體能師兼防護員播磨哲的治療，暫時沒有大礙，因此沒有到室外球場練球。

曾育德並說，團隊中有一位技術教練和一位體能教練，負責曾俊欣技術訓練的是德國籍梅克爾（Mats Merkel），他是在今年法網開始加入團隊，由於過去曾經打過職業，球技具有一定水準，不管是抽球強度或角度都可以和曾俊欣在場上對練。曾育德說：「德國教練當初是透過經紀公司推薦，他的思路清楚，讓俊欣在技術上有很大進步。」

網球選手與團隊成員的合約，通常是在10月底簽約或續約，曾俊欣這兩位教練明年是否繼續留在團隊當中，曾育德表示目前仍在測試評估，還要再一個多月才能決定。

(中時電子報)

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