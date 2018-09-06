嘉義》馬英九嘉義輔選 喊縣市一起光復

2018年09月06日 11:51 中時 呂妍庭

前總統馬英九（右）今6日到嘉義縣替國民黨提名的縣長參選人吳育仁輔選，與支持者熱情互動。（呂妍庭攝）

前總統馬英九今6日南下為國民黨提名的嘉義縣長參選人吳育仁輔選，黨提名的嘉義市長參選人黃敏惠特別現身和吳育仁「合體」，馬英九誇吳育仁有社福勞工專業，曾擔任不分區立委和黨職，經驗豐富，黃敏惠嘉市9年執政成績「非常精彩」，喊出兩人一起努力，嘉義縣市一起光復！

馬英九原訂兩周前就要南下嘉縣，參與吳育仁中埔鄉競選辦公室啟用儀式，因風災被迫順延，今終於成行，將陸續前往水上、中埔、竹崎、布袋和民雄拜票，與市場攤商、民眾搏感情，首站來到國民黨提名水上鄉長參選人陳德榮競選總部，受到眾多鄉親熱烈歡迎，隨後一行人步行到市場掃街拜票，不少民眾紛紛拿起相機狂拍馬總統。

馬英九大力推銷吳育仁，指兩人認識多年，吳育仁擔任不分區立委和黨職，經驗非常豐富，還是個陽光男孩，出來選縣長「非常恰當」希望今在嘉縣跑透透，能讓吳育仁聲勢再拉抬，順利當選。

吳育仁也針對嘉縣在823水患成重災區，除強調他一旦當選縣長查治水工程是否有人謀不臧、豆腐渣工程，如3年治水不成，就會辭縣長以示負責。

利用行程空檔出席中埔座談會，黃敏惠特別感謝馬英九在88風災後投入人力物力疏濬，做人家看不到的事，她更是從擔任立委時就要求落實疏濬，強調「前人種樹，後人乘涼」，意指嘉市近年未淹水，是歷年首長執政一棒接一棒的成果。

(中時 )