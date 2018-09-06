台北》市場改建風暴 姚文智義憤填膺為吳音寧抱屈

2018年09月06日 11:53 中時 郭建伸

台北市長柯文哲近來為了第一果菜市場改建案槓上北農總經理吳音寧，吳提出節省11億元方案，遭柯在備詢時嗆「她懂什麼東西？」對此，民進黨台北市長參選人姚文智今受訪時替吳音寧抱屈，並直指柯態度充滿傲慢與偏見，而為了鬥爭吳，把所有北市府官員捲入鬥爭漩渦、集體說謊。姚說，「柯市長只要說了你懂什麼東西，所有人跟著說謊，這是非常恐怖的事！」

姚文智今上午至石牌自強市場拜票，掃街前接受媒體訪問，談及近來的果菜市場改建案，他相當義憤填膺，受訪時還主動提出「我要談一下第一果菜市場的事情」。

姚文智抨擊，這幾天看柯文哲的態度只有傲慢與偏見，言語只有髒話跟謊話，第一果菜市場造價140億元，興建後可能要影響半世紀，但柯文哲對省錢沒興趣，根本不是像他所言要積極幫市府看緊荷包。

姚更說，如果有另外一個案子能省11億，她半夜都會爬起來看這案子有什麼特別；況且果菜市場推動案完全沒有SOP，後來被舉發沒有環評，現在才進行環評補救。

姚文智更批評，所有官員為了果菜市場一案集體說謊，「為鬥爭吳音寧 把所有官員捲入鬥爭的旋窩」；柯市長只要說了你懂什麼東西，所有人跟著說謊，這是非常恐怖的事。

姚說，一個影響台北市廣大民生、每天蔬果飲食，影響半世紀的市場改建，竟然在裡面充滿謊言跟權力鬥爭，「這麼大的案子搞得一敗塗地，柯市長難道不用向市民道歉嗎？」要求柯除了道歉，未來也要舉行公聽會重新討論使用者需求、萬華地區市場發展願景。

媒體詢問姚，是否為吳音寧抱屈？姚說，當然替她抱不平，不斷栽贓抹黑，「說她送紅酒給民進黨、說她沒有出席會議，說她懂什麼東西，這是市場的高度跟態度嗎？」

(中時 )