新疆偵破盜古墓案 追回3件春秋戰國至漢代文物

2018年09月06日 12:02 旺報 潘維庭

大陸新疆沙灣縣公安局警方，偵破新疆公安廳掛牌督辦的「7‧28」團夥盜掘古墓葬案，已逮捕嫌犯5人，追回共3件春秋戰國至漢代文物，多次盜挖古墓的5名「摸金校尉」先後落網。經新疆博物館鑑定，該案中所收繳的3件陶罐，都是大陸的國家三級文物，年代為春秋戰國至漢代時期。

中新網5日報導，今年7月26日，沙灣縣公安局刑警大隊在對一起案件調查取證時，嫌疑人王偉（化名）家中擺放的諸多工藝品中，一件殘缺的彩色陶罐和金屬探測器，引起幾名辦案民警的高度警覺。為證實這一推斷，偵查員便將此「彩陶」拍下照片，並第一時間協調縣文物部門進行鑑定。

7月27日，經縣文物部門對該「彩陶」實物鑑定，初步確定為國家級文物；當晚，經過突審，嫌疑人王偉最終交代了這件「彩陶」的來源；7月28日凌晨，根據此案線索指向、彙集。沙灣縣委常委、公安局黨委書記、局長楊新立召開專題會，聽取案件匯報，並連夜將此案情況上報塔城地區公安局主要領導。

7月29日上午，專案組組長繆建強表示，透過對嫌疑人王偉的審訊，得知其家中的『彩陶』是本縣一個叫何方（化名）的人所贈」，專案組根據線索，在烏魯木齊市將何方抓捕歸案。

通過現場審訊，何方供述自己在沙灣縣境內盜掘古墓，取得「彩陶」後轉送王偉的犯罪經過，同時也交代了夥同何向（化名）、李峰（化名）、哈克（化名）、張強（化名）等多次探穴盜墓得手3件「彩陶」的犯罪事實。

調查中，專案組發現該5名嫌疑人關係錯綜複雜，即是同村相鄰、也有日常好友，更有兄弟二人共同參與；7月30日，嫌疑人何向、李峰先後在烏魯木齊、石河子市一二一團落網；7月31日，嫌疑人張強在哈密市被專案組抓獲。同時根據張強的供述，一組民警連夜趕到其位於昌吉州奇台縣的姊姊家中，搜查出2件藏匿在此的單耳陶罐，8月4日，此案最後一名嫌疑人哈克在沙灣縣西戈壁鎮林區被專案組堵截抓獲。

(旺報 )