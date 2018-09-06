冠德公主假發票案流淚認罪 今判繳500萬免坐牢

前根基營造負責人馬紹齡違反商業會計法等罪，士林地院宣判，給予馬緩刑5年，繳交公庫500萬，馬並未到庭聆判。（報系資料照）

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冠德建設集團已故創辦人馬玉山的大女兒馬紹齡，被控在2011年到2014年，掏空子公司根基營造4500萬，又用假發票沖賬。士林地院審結，馬紹齡違反商業會計法、證券交易法等罪，不得易科罰金部分判處有期徒刑2年，得易科罰金部分判處有期徒刑1年2月，均緩刑5年，並向公庫繳交500萬。

馬紹齡歷次開庭均坦承犯罪，曾經當庭痛哭說：「父親生前最掛念的就是他這件案子，相信父親在天之靈會諒解，同意我說出真相」，馬還說工作25年，現在什麼都沒有，還要向朋友借錢，將錢還給根基營造，現在只擔任基金會董事長，以她熱愛工作的個性，是莫大的折磨。

但檢察官認定，馬以假發票掏空根基8800萬，雖然事後供稱，部分金額用於支付中間人、民意代表佣金，但檢察官搜索時，馬刻意將錢放回保險庫，檢察官根據鈔票號碼，發現馬說謊。公訴檢察官要求5000萬繳交公庫，才同意給予緩刑，但馬的辯護人當庭只願意給100萬。

馬紹齡痛哭後，希望法官能夠給予緩刑，不用入監服刑，判決指出，馬侵占2700萬進入自己口袋，且已經與根基營造和解，合議庭考量根基營造也不願追究，同意給予緩刑5年，並為使其確實省悟自身過錯，且對公益有所彌補，於判決確定後1年內向公庫支付金額500萬元。

另外，根基公司董事兼總經理黃慧仁，採購部協理范錦華均給予緩刑2年，判決確定後1年內向公庫分別支付150萬元、80萬元。全案仍可上訴

(中時 )

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