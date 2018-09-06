劉強東涉性侵案細節再曝光 吃日本料理豪飲後隔天竟被捕！

2018年09月06日 11:56 中時電子報 吳品瑤

大陸電商巨頭「京東」創辦人兼首席CEO劉強東，在美國明尼蘇達州涉嫌性侵女大生被捕，引發軒然大波，然他被拘捕16小時後即被無條件釋放，京東方面也發聲明強調劉強東是遭到「不實指控」，然當地警方卻表示他被指控的是「一級性犯罪-強姦未遂」重罪，目前案件仍在積極調查中，而劉強東已於被釋放後返陸正常工作。

劉強東涉性侵一案持續延燒，不但警方表示調查進度良好，外界也有更多關於事發當下的新細節曝光，《華爾街日報》昨報導， 出面指控劉強東性侵的是一名在明尼蘇達大學就學中的女大生，8月30日當晚，在明尼蘇達州的明尼亞波利斯市中一間名為「摺紙(Origami)」的日本餐廳中舉辦了一場團體飯局，席上除了日本料理外還有酒精飲料，受害者便跟劉強東坐在同一桌，犯罪行為發生在飯局之後。

報導中更詳細指出，有該飯局參與者透露當晚約有20多人參加聚會，不但自帶了一部份紅酒，包含食物、酒精飲料等還另外在餐廳消費了1900美金，當天不清楚劉強東是否有參加，爆料者僅知有個穿著套衫的人被眾人稱為「老大(Boss)」，另有人提及飯局約莫在晚上9點結束，有數人喝到最後醉倒在桌上，而警局關於此案的相關文件顯示，劉強東涉性侵案發生的時間是在8月31日的凌晨1點，關於上述曝光細節，京東方面尚未做出回應評論。

(中時電子報)