賣屋遭詐財 薔薔父怒要警方「給交代」

2018年09月06日 12:02 中時 謝明俊

薔薔父親林茂樹〔左〕為了自家房產被騙賣，組成自救會，還自行查案。〔謝明俊翻攝〕

檢警調查辦中華地政士事務所詐買房產案，５日發動搜索拘捕，外傳黑澀會妹妹成員薔薔父親林茂樹也是此案被害人之一，不過據悉，林茂樹確實也是被同一集團所詐騙，但是林茂樹的案件現在另由北市警中山分局負責偵辦，與昨日執行搜索的大同警分局無關，而林茂樹為了施壓警方儘速破案，還曾怒譙警方。

由在逃主嫌陳國帥幕後操控的中華地政士事務所，涉嫌從１０２年起以購買房產為由，以付完頭期款取得被害人信任交付房屋所有權狀，暗中將房屋向地下錢莊貸款，並過戶給錢莊業者，乘機吞併貸款，詐得金額高達２億元。

由士林地檢署指揮，包括刑事局偵七大隊二隊、台北市警大同分局偵查隊、以及台北市刑大偵七隊組成的專案小組，經多月蒐證後，５日持搜索票、拘票對陳國帥等人及事務所辦公室等地點，執行搜索拘捕行動。

外傳，黑澀會妹妹薔薔的父親林茂樹也是被害人之一，經查證，林茂樹確實也是被中華地政士事務所詐購房屋，但並非是由大同分局等組成的專案小組所承辦，而是另由北市警中山分局負責查辦。

據了解，林茂樹是北市警大安分局警友會成員，他遭詐騙後，一度向大安分局求助，警方了解案情經過後，發現林茂樹被騙房屋位在北市中山區，大安分局於是建議林茂樹向中山分局報案。

林茂樹向中山分局報完案後，召開記者會揭穿被詐騙一事，會後有多位被害人見到新聞主動和林茂樹連絡，因人數不少，所以林茂樹組成自救會，一方面持續揭露中華地政士事務所惡行，並期望能對警方造成壓力，儘速破案。

中山分局受理林茂樹等人案件後，因得知大同分局和刑事局等單位已組成專案小組，並報請士林地檢署指揮，於是和大同分局商議希望加入專案併辦，但經警方請示士檢檢察官未獲同意下，中山分局只好自行成立專案，並報請士林地檢署另一位檢察官指揮。

大同分局等單位專案小組從今年４月開始成立後，便積極展開查辦行動，但因向各銀行調閱中華地政士事務所各涉案人員名下帳戶，以及貸款金流去向，就足足花了３、４個月時間，直到８月間才完成全部罪證蒐集，據而報請檢方聲請搜索票及拘票。

在此期間，林茂樹因得知大同分局也在偵辦詐買房屋案，明知自己的案子是由中山分局在承辦，卻多次無理要求大同分局交代偵辦進度，被大同分局拒絕，林茂樹於是透過民代等多方施壓，但警方依照偵查不公開規定，並且因林茂樹的案件非由他們查辦等理由，拒絕對林說明，卻引來林茂樹不悅，還打電話辱罵大同分局官警，讓承辦警方非常無奈。

(中時 )