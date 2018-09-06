《時來運轉》運彩報報 - 歐洲國家聯賽 全新賽事登場

歐洲國家聯賽今年首度登場。(摘自UEFA官方推特)

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中時電子報

歐洲足聯本週起將推出一個全新賽事，名為歐洲國家聯賽（UEFA Nations League），這項賽事主要目的是為了取代大部份的國際友誼賽，提升歐洲整體的足球水平，並作為歐洲國家盃資格賽的一部份。

歐洲足聯有55個會員國，全部都參與了歐洲國家聯賽，55支隊伍先按照歐洲國家係數排名分為A、B、C、D共4個級別，每一個級別再經過抽籤分為4個小組，每一個小組有3或4支球隊。

詳細的分級分組名單如下：(A1指A級第一組，以下類推)

A1：德國、法國、荷蘭

A2：比利時、瑞士、冰島

A3：葡萄牙、義大利、波蘭

A4：西班牙、英格蘭、克羅埃西亞

B1：斯洛伐克、烏克蘭、捷克

B2：俄羅斯、瑞典、土耳其

B3：奧地利、波赫、北愛爾蘭

B4：威爾斯、愛爾蘭、丹麥

C1：蘇格蘭、阿爾巴尼亞、以色列

C2：匈牙利、希臘、芬蘭、愛沙尼亞

C3：斯洛維尼亞、挪威、保加利亞、賽普勒斯

C4：羅馬尼亞、塞爾維亞、蒙特內哥羅、立陶宛

D1：喬治亞、拉脫維亞、哈薩克、安道爾

D2：白俄羅斯、盧森堡、摩爾多瓦、聖馬利諾

D3：亞塞拜然、法羅群島、馬爾他、科索沃

D4：馬其頓、亞美尼亞、列支敦斯登、直布羅陀

歐洲國家聯賽採用主客雙循環的小組賽制，以積分決定小組內的排名。A級4個小組的第一名晉級4強淘汰賽，爭奪首屆賽事的總冠軍。歐洲足聯將會在今年12月公布4強淘汰賽的主辦國家。

這個全新的賽事既然命名為「聯賽」，它就有聯賽特有的升降制度，A、B、C級聯賽4個小組的最後一名，下一屆將降級，B、C、D級聯賽4個小組的第一名則獲得升級。

歐洲國家聯賽並不會影響明年開始的歐洲國家盃資格賽，但卻是給球隊多了一個取得歐洲國家盃參賽資格的管道。根據賽事規劃，2020年歐洲國家盃資格賽共分10個小組，各組前2名總共20隊獲得參賽資格，剩下4個名額由歐洲國家聯賽各級的4個小組冠軍（共16隊）通過附加賽爭奪（每級一個名額），如果小組冠軍已獲得歐國盃參賽資格，由戰績較佳的小組次名遞補（依此類推）。歐洲足聯製作了動畫影片說明附加賽的出線方式：

歐洲足聯說明影片

像荷蘭在上一屆歐國盃資格賽只排名小組第4，連附加賽資格都沒有獲得，如果明年出現相同情況，就極有可能會以歐洲國家聯賽的小組賽成績，獲得參加附加賽起死回生的最後機會。

(中時電子報)

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