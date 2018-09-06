劉強東涉嫌性侵案細節曝光：料理店紅酒宴後隔晨被捕

2018年09月06日 11:57 中時 李文輝

京東集團創始人、董事局主席劉強東在美國涉嫌性侵案細節逐漸清晰。《華爾街日報》5日引述與被害人熟悉人士說法，指劉強東是在「日本料理店紅酒晚宴」隔日，被警方以涉嫌性侵逮捕。

《華爾街日報》報導，自稱遭性侵的女士是一位明尼蘇達大學的大陸學生。8月30日晚，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，一家名叫折紙（Origami）的日本餐廳裡，舉行了一場有紅酒和日本料理的團體飯局，自稱遭性侵的女子與劉強東同桌。涉嫌性侵發生在飯局之後。

報導指出，在場的人說，當晚約有20多人一起在飯店裡吃飯喝酒，各自帶了一部分紅酒，還在店內的食物、服務和其他酒水上花費了1900美元。當天在現場的人不知道這群人之中是否有劉強東。其中一人稱，這群人中有一個人，穿著套衫，被其他人稱為「老大」（boss）。還有一個人提到，飯局約在晚上9點結束，有幾個人喝到頭都趴在了桌子上。

澎湃新聞報導，上述細節描述，京東沒有回應置評請求。

澎湃新聞稱，從明尼阿波利斯市警察局檔案資訊部獲得的關於劉強東案的報告顯示，劉強東涉嫌的性侵案發生在8月31日淩晨1點。

報告中記錄稱，劉強東被懷疑捲入的犯罪行為是性侵罪，涉嫌的罪行描述為：一級性犯罪，性侵既遂(CSCR-1, CSC-RAPE-COMPLETE），罪行等級為一級重罪。

澎湃新聞報導，美國明尼蘇達州泓發律師事務所律師周東發對分析，在明尼蘇達州，一級性犯罪最少要判144個月（12年），初犯可能被判罰的刑期是144個月到172個月。

另據明尼阿波利斯市亨平郡看守所公開記錄顯示，劉強東於8月31日23:32被該所登記居留，約16小時後的9月1日16:05分釋放，沒有繳納保釋金。

《華爾街日報》報導指出，警方拒絕討論事件的因果關係或其他側面。

劉強東此次來到美國明尼蘇達，是為了參加明尼蘇達大學卡爾森管理學院的課程。

澎湃新聞稱，明尼蘇達大學3日確認，劉強東確實是明尼蘇達大學卡爾森管理學院中國工商管理博士項目的註冊學生。

報導稱，關於具體案情，明尼蘇達大學方面回應：「根據聯邦法律，明大無法就涉及明大任何學生的任何具體指控發表評論。」

澎湃新聞報導，明尼阿波利斯市亨平郡檢察官辦公室發言人Chuck Laszewski4日對記者表示，一旦此案被警方提交，檢察官就會開始調查，「現在我們還沒有收到此案的檔案。警方仍在調查。一旦此案被提交給我們，我們會有3個選擇：可以決定不起訴任何罪行；可以決定提出指控；或者也可以把它發回警方要求進一步的調查，這種情況通常會附上一系列我們做決定之前需要解答的問題。」

(中時 )