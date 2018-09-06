兩韓第三次文金會 18日至20日平壤登場

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旺報
呂佳蓉

南韓總統特使團團長、青瓦臺國家安保室室長鄭義溶6日召開記者會公佈訪朝成果。鄭義溶表示，雙方商定18日至20日在北韓平壤舉文金會，南韓總統文在寅將於18日訪問平壤。

鄭義溶表示，北韓國務委員會委員長金正恩重申對朝鮮半島完全無核化的堅定意志，並表示將為此與美韓保持緊密合作。雙方還將借領導人會談之機就建立互信和防止武裝衝突等的具體方案進行討論。兩韓還商定（位於開城工業園區的）韓朝聯絡辦公室將在領導人會談舉行前揭牌。

鄭義溶介紹，特使團與朝方就改善韓朝關係、半島無核化和構建和平機制等進行了溝通。特使團5日上午抵達平壤後與金正恩委員長會面，轉交了文在寅總統親筆信，並就領導人會談等韓朝關係大局進行磋商，還與北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲會面，就落實韓朝領導人共識進行了具體討論。

鄭義溶表示，兩韓下周初將在板門店舉行高級別工作會議，討論領導人會談的禮賓、警衛、通信和報道等具體事宜。預計韓朝領導人將在會談中盤點《板門店宣言》的落實成果並確認其今後推進方向，還將就韓半島持久和平與共同繁榮，尤其是實現半島無核化的實際方案進行討論。

鄭義溶說，今後韓朝將拿出耐心持續努力，推動韓朝關係、半島無核化和構建和平機制事宜取得實質性進展。另外，韓方將向美國等有關國家介紹特使團訪朝結果，保持緊密合作。

(旺報 )

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