高雄》「高雄青」連線成軍來勢洶洶 宣示專業問政

2018年09月06日 11:59 中時 林雅惠

民進黨籍市議員參選人江瑞鴻、李雅慧、林智鴻、黃文益、黃秋(女英)、鄭孟洳等6位綠營新人，6日宣布成立「高雄青」連線，民進黨兩位中常委國策顧問黃承國及立委王定宇，特地聯袂南下到場加油，在地立委趙天麟亦前往相挺。

6位新人在綠營前輩及眾支持者簇擁下，手持大聲公與戰旗，簽署共同宣言，強調專業問政、為民發聲，力拚綠色優質席次再次過半。

此次「高雄青」連線成員並非「初登場」，上個月國民黨高雄市長參選人韓國瑜拋出「恢復議員配合款」主張，他們便率先開第一槍，在市議會門口召開記者會，表達嚴正反對立場。

6位高雄青連線成員橫跨五、六、七年級世代，男女各半，各有專業及關懷重點，女性成員包含左楠區市議員參選人李雅慧，是主婦出身的政治素人，關注婦幼權益與藝文發展；大岡山區市議員參選人黃秋(女英)過去發起成立「嗡嗡嗡動保協會」，致力於生命與環境教育；三民區市議員參選人鄭孟洳，過去是高雄市黨部評議委員，常與祖父鄭新助一同主持電台節目，服務與學運經驗受到好評。

另鳳山區市議員參選人林智鴻曾任趙天麟國會辦公室執行長、陳菊市長室副主任與高市府新聞局主秘，具15年地方與中央幕僚經驗，歷練完整；前金、新興、苓雅區市議員參選人黃文益，自小在新興市場長大，有10多年國會助理經驗，對選區公共事務如數家珍；仁武、大社、鳥松、大樹選區市議員參選人江瑞鴻，是鄉民代表、兩屆里長出身，從政年資16年，對於地方建設有獨到見解。

黃承國表示，這6席新人一定會協助陳其邁市長建設大高雄，幫助鄉親爭取更多、更好的建設；王定宇呼籲大家要全力支持這6位新人；趙天麟說，看了這6位橫跨五、六、七年級世代，原縣區市區各半，性別各半的參選新人，聽了他們政見非常感動，這6位參選人能夠幫助陳其邁，力抗唱衰高雄的韓國瑜，也是民進黨在高市議會能否延續過半的關鍵，呼籲選民予以支持。

「高雄青」連線表示，作為民進黨所推出之參選新人，會以專業、勤快的服務與監督，延續綠色優質問政傳統，盼選民在年底能給予支持，讓新人為議會注入新政治力量。

(中時 )