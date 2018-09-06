陳菊外甥任保訓委員 藍委轟資格、程序違法應撤回「黑官」任命

國民黨團召開「保訓委員女皇密令、違法任命見不得光」記者會（楊佳穎攝）

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國民黨團搬出《公務人員保障暨培訓委員會組織法》第5條之委員資格規定。（楊佳穎攝）

國民黨立法院黨團上午召開「保訓委員女皇密令、違法任命見不得光」記者會，直指蔡政府任用劉如慧、李英毅、謝志明及王思為等人為保訓委員，卻未依法公告，根本不算完成發布人事命令；且李英毅、王思為2人不符合《公務人員保障暨培訓委員會組織法》第5條規定之委員資格，應撤回、重新任命，依法行政以保障公務員權益，「考試院竟任用黑官，成何體統！」

國民黨團書記長曾銘宗指出，保訓會對公務員權益保障至關重要，沒想到蔡政府為任用私人、派系酬庸，竟在今年6、7月間派任不符資格的李英毅、王思為出任保訓會委員，且不敢在總統府網站公布，偷偷摸摸任用，真的非常悲哀、可惡。

曾銘宗也說，年改實施後，有大量收到處分書的公務員向保訓會提出覆審，蔡政府卻在這個關鍵時刻，以黑箱作業方式任用資格不符法定要件的兩位保訓會委員，且他們已具有特定立場，「蔡政府未來如何保障公務員權益？」。

國民黨團副書記長柯志恩則說，蔡政府先前任命吳登詮，雖然吳在扁政府時期擔任保訓委員時，即被質疑不符，如今再次「回鍋」，蔡政府仍將人事命令公布於總統府網站上；反觀今年6、7月分兩波任命的李英毅、王思為等4人並未公告，另外，過去保訓委員的學經歷都會在網站上公布，現在全數未見，「總統府到底在怕什麼？」

柯志恩接著指出，《公務人員保障暨培訓委員會組織法》第5條規定中，列舉委員任用4大資格，而李英毅為總統府秘書長陳菊的外甥，若有專業，內舉不避親當然沒問題，但李英毅無論是通識中心兼任講師、桃園市政府顧問，經歷都不符合；王思為則是專長國際關係法，在「想想論壇」寫的每一篇也都跟國際關係有關，完全不符合規定之專長資格。

國民黨團最後呼籲，李英毅、王思為既不符合法定要件，任命也不符程序，已成為黑官，而蔡政府除充分向外界講清楚說明白外，也應該撤回任命。

(中時 )

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