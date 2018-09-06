《時來運轉》運彩報報 - 你所不知道的小威廉絲

美國網壇女將小威廉絲被譽為史上最強選手。（美聯社資料照）

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中時電子報

小威廉絲(Serena Williams)是史上最偉大的女子網球員之一，她創造了許多空前絕後的網壇紀錄，小威從2002-2017年先後8次登上世界第1，其中第6次更是持續了186周之久，平了傳奇女子球員葛拉芙(Steffi Graf)的紀錄，生涯至今奪得23座單打大滿貫頭銜是公開賽時代之最，除了上述這些輝煌的成績以外，還有許多關於小威的事情大家可能不一定熟悉，以下整理出10項，與大家分享這位網壇巨人。

1. 小威的父母都是網球教練

小威家學淵源，父親以及母親都是專業的網球教練，讓她從3歲就開始接觸網球。

2. 小威共有4個姊姊

除了眾所皆知的大威(Venus Williams)以外，小威還有另外3個同父異母的姊姊。

3. 小威的宗教信仰是耶和華見證人

小威跟隨媽媽的宗教信仰-耶和華見證人，因此她鮮少在政治上表達任何傾向。

4. 小威是美式足球邁阿密海豚隊的股東

小威和姊姊大威自2009年持有邁阿密海豚的股權，她們是最早持有美式足球球隊股份的非裔美國人女性。

5. 小威從小在家自學

小威為了專注在網球訓練上，與姊姊大威從小學一直到高中都是在家自學。

6. 小威擁有美甲專業執照

除了擁有專業的美甲技能以外，小威還有跨界合作推出一系列的指甲油商品。

7. 小威的善舉

忙著統治女子網壇之餘，小威的愛心不落人後，她曾擔任聯合國兒童基金會的親善大使！

8. 小威曾擔任聲優

多才多藝的小威2005年曾在迪士尼卡通電視影集『喜樂鎮英雄』為其中的一名角色擔任配音員。

9. 小威曾擔任作家

小威在2009年出版一本關於他自己的私生活以及網球生涯的書叫做『Titled My Life: Queen of the Court』。

10. 小威和姊姊住在一起

大、小威是出了名的感情好，他們一同居住在美國佛羅里達州的棕櫚灘，並飼養了名為Jackie 和 Lauralie兩隻狗。

更了解小威網球以外的生活以後，讓我們回到她最近在美網的表現，小威身手逐漸回到生小孩之前水準，從首輪開始一路過關斬將，5場比賽有4場用兩盤就解決對手，台灣時間周五(9/7)上午07:00將在4強碰上世界排名第18的拉脫維亞選手塞娃斯圖娃(Anastasija Sevastova)，沒有意外本役小威應可輕鬆晉級決賽，如果玩家覺得小威不讓分賠率1.10太低，可以參考大小玩法的小分選項，因為小威美網的前5場比賽有4場都開出小分賽果。

(中時電子報)

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