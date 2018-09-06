以核養綠公投將送案 環團痛批「以核擋綠」

2018年09月06日 12:18 中時 鄭舲

前總統馬英九力挺的「以核養綠」公投昨天完成第二階段連署，今將至中選會送案。全國廢核行動平台批評，公投主文沒有一字支持綠能，馬英九還公開倡議未來增加燃煤比例，號稱「以核養綠」，實則「以核擋綠」，支持核電還加碼贈送燃煤，是「核煤一家親」的鐵證。

地球公民基金會顧問蔡中岳表示，馬英九近日提出2025年的能源規劃，是綠能10%、核能20%、氣電30%、煤電40%的能源配比，燃煤比例比現任政府提出的30%還多10%，空汙只會增加不會減少。若隨著3座老舊核電廠屆齡除役，核能發電量越來越少，取代核電缺口的其實是「再生能源」及「推行節能」成果，並不是火力發電。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰指出，今年用電已經趨於穩定，未來不會面臨缺電，下半年陸續還有新大林二號機、新通宵二號、三號機、林口三號機等機組陸續上線，每年尖載備用與每日備轉容量只會更高。台灣需要的是能源轉型，不是使用年限已經到期的老舊核電。

全國廢核行動平台表示，這次「以核養綠」公投通過連署門檻，讓人擔憂保守派的反彈會讓好不容易有進展的再生能源再度重挫。台灣必須盡快跟上國際新能源產業發展，進入能源改革的下一步，而非重回對核電與燃煤的依賴。

(中時 )