《時來運轉》運彩報報 - 跟風勝投王牌 大小策略有別

2018年09月06日 12:13 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018美國職棒進入例行賽最後1個月，除了團隊戰績，不少個人獎項的競逐也逐漸白熱化，本季聯盟勝投王領先者集中於美聯球隊，而當中印地安人克魯柏、洋基塞弗瑞諾、光芒史奈爾目前均以17勝並列第1，是最有可能挑戰單季20勝的人選，本週就為彩迷解析投注這些王牌投手時可注意的策略。

單季20勝對MLB投手來說，是被定義一級王牌的門檻之一！在日漸重視投手分工的現代棒球中，先發投手不再像過往擁有長局數控制場面的機會，想拿勝投除了自己內容要夠好，隊友也要夠支持才行。大聯盟單季最多勝投紀錄由紐約高地人切斯柏在1904年以41勝寫下。1970年前，尚能看到單季30勝這種數字。以現今例行賽4到9月共6個月份，每週1次先發計算：全勝不過24場，要再堆高可說難如登天…1990年後，唯一一次單季24勝，由老虎隊韋蘭德(現太空人)於2011年締造。無怪乎能取得單季20勝的投手，常也是賽揚獎、MVP候選人，團隊更多半能進入季後賽。

今年3名目前17勝的投手，9月應該還有3到4場先發機會，如能確實掌握，或有機會名留強投榜。再翻閱數據，迄今勝場已達兩位數的投手群，共計有35人。MLB投手一季能奪10勝可謂對球隊貢獻良多，也多是彩迷投注時會鎖定追隨的對象；如果再參酌這些投手的自責分率、敗投數、打擊援護率(平均每場投球打者提供支援的分數) 等資料，投注大小或勝負時將更有把握！

我們先看值得關注的「小」分標的：紅襪塞爾(12勝4敗、自責分率1.97)、光芒史奈爾(17勝5敗、自責分率2.02)、印地安人包爾(12勝6敗、自責分率2.22)、費城人諾拉(15勝4敗、自責分率2.23)這4人，是35位強投當中，自責分率低於2.50的超優質型好手，同時先發勝率超高；這意味著他們有著極強的宰制賽果能力，在對手低得分情形下，球隊不需大量取分就能獲勝。因此他們出賽時，不但應該追總分及對手「小」，更可大膽投注自身球隊的「不讓分」勝。

相對地，再把「自責分率高於4.00」的，以及「敗場數10場以上」的兩群拉出來一起看，總共有13人！他們共通的特性常有以下幾點：1.是球隊的第4或5號先發 2.來自實力較弱的球隊 3.出賽數量與頻率維持穩定 4.球隊本身打擊能力頗強。他們出賽時，往往球隊期望他壓制對方在可容許的失分範圍內，再靠攻擊取勝，因此投注時，便該頭也不回的買「大」！這類投手的代表人物，首推白襪吉歐里多(10勝9敗、自責分率5.66)、遊騎兵麥納(10勝7敗、自責分率4.33)。

最後，再提醒大家一個投注時不可忘記的大前提！棒球還是一項勝負有超過7成機率決定在投手因素上的運動，強投和戰績好的球隊，絕對是彩迷較有機會贏取獎金的標的！迄今的35名10勝投手中，有多達25人，所屬球隊目前也是分區第1與外卡第1的領先者，比例超過7成。所以最終月份還是持續鎖定強者恆強的趨勢來操作，勝面較佳！

(中時電子報)