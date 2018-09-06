北海道被震翻！觀光局：13團取消行程

2018年09月06日 12:15 中時 王思慧

北海道強震，千歲機場關閉，觀光局表示，截至今(6)日上午11時止，受地震影響延後返台旅行團約25團，旅客764人；另統計取消行程旅行團13團，旅客471人。

雄獅旅遊表示，目前在當地旅遊有13團，共計419名旅客，目前旅客全體均安全無虞，將密切注意當地交通及安全狀況、必要時調整行程內容以確保旅客權益。

原訂於今日返台的旅客，共有5團，其中3團、合計104位原訂從新千歲機場搭機返台，因今日新千歲機場關閉，會妥善安置旅客，後續將持續關注機場開放狀況。

雄獅旅遊指出，北海道當地如札幌、登別、洞爺湖、函館、富良野地區等地有部分停水停電的狀況，其中登別景點尼克斯海洋公園景點已宣布今日暫時關閉，地震影響景點無法前往，將依當地狀況調整行程。

另外，北海道新千歲機場因地震受損關閉，致旅客因航班延誤滯留日本，將妥善安排旅客食宿，通知領隊協助照料，並視新千歲機場飛機起降狀況，積極調度找尋替代航班返台；原定今兩日出發團體旅客，將依航空公司退票規定及旅遊定型化契約規定，辦理取消退費手續，對旅客所造成不便深表遺憾，並將全力協助降低旅客損失。

可樂旅遊表示，目前在當地16團共504人均安，其中原本有3團90人預計今天返台，將協調其他替代航點及班機協助旅客返台，至於今天出發的團體則全數取消出團。

易飛網表示，目前正在北海道的團體旅遊有2團，分別為19人與35人，共54人。其中一團原先預訂今日返台，已經為旅客安排今晚飯店，後續觀察機場恢復狀況，如果機場暫時無法開放，會優先轉由其他機場出境，儘快讓旅客返台。

自由行與國際機票旅客受影響人數為76人，總計受影響旅客人數為130人。將針對後續行程做調整，可能會協助旅客換行程。

易遊網表示，9月26日才會有北海道的團，目前都是購買其他旅行社的團，因班機停飛無法出發，一樣是全額退費。

(中時 )