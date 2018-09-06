全教總挺范巽綠　評為「可專業對話」的政務官

2018年09月06日 12:24 旺報 李侑珊

行政院已於昨(5)日證實，高雄市教育局局長范巽綠將回鍋擔任教育部政務次長，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）今(6)日發布新聞稿表示，依照過去與范的互動經驗，認為范長期關注教育，是一位可以進行「專業對話」的政務官。

全教總指出，基於過去在全國教師會時代，與當時擔任教育部政次的范巽綠互動情況來看，認為她是一位可以進行「專業對話」的政務官，願意投注心力支持教師專業發展，也願意聽取教師組織意見，協助改變不合理的制度。

全教總強調，據該會所屬的高雄教師職業工會表示，范巽綠在高雄推動翻轉、創新、maker、國際、實驗教育等等，十分重視，顯見對教育有願景與高度，也積極與教師組織互動，對高雄市教師職業工會辦理的「翻轉年會」都親自到場，也藉重會場講師，繼續邀請到高雄分享專業心得。同時大力支持高雄市教師職業工會的專業發展專書，將專書發送各單位，增進各單位理解學校現場與教師觀點的知能。

全教總認為，不可否認，政治人物推行政策必有其考量，亦未必皆能符合教育專業，全教總也認為，仰仗一位英明部長（次長）辦好教育的時代已經過去，重要的是每個教育團體、每位教育工作者發揮自己的角色、彰顯自己的價值，才能讓教育進步。

(旺報 )