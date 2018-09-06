高鐵中秋連假加開5列車 9／8開放購票

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台灣高鐵表示，中秋節假期疏運期間旅客預購情況踴躍，高鐵公司為加強服務旅客返鄉及旅遊需求，經檢視運能調度的情形後，決定再加開5班次列車（南下3班、北上2班），並於9月8日（六）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司統計，截至今（6）日上午8時止，累計之預訂對號座車票已達約23萬張，下列熱門時段之車次剩餘座位有限：南下方向為放假前夕9月21日（五）下午15時30分起至晚間22時之間、9月22日（六）中午12時以前；北上方向則是 9月24日（一）中秋節當天上午10時以後。建議尚未訂位之旅客可考慮預訂本次再加開之班次。

台灣高鐵公司敬請旅客多加利用高鐵網路訂位系統、T Express手機購票系統或一萬多家高鐵合作之便利商店查詢車次，及早完成行程規劃，並建議旅客於預先訂位後提早完成取票，到站即可直接搭車，以節省寶貴時間。

台灣高鐵公司2018中秋節疏運期間，總計加開121班次列車(南下56班、北上65班)，5天提供831班次列車的旅運服務。疏運期間並依據旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂，以加強服務旅客返鄉及出遊需求。

中秋節假期旅客眾多，高鐵公司將於疏運期間在各車站加派人力、協助引導，並將持續觀察車站人潮，同時依照列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車，以加強疏運旅客。

(工商 )

全教總挺范巽綠　評為「可專業對… 明天是「白露」挑這種八里文旦柚…

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