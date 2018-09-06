任陳菊人馬不公告？府：作業疏漏勿捕風捉影

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藍委指控蔡英文總統今年兩度任命考試院保訓會委員，卻「密而不公告」，只轉錄人事命令給考試院，質疑是因任用資格不符的菊系人馬，才故意隱瞞。總統府表示，經查，是承辦人作業疏漏，總統府不會故意不公告，籲外界不要補風捉影進行無端影射。

國民黨團今召開記者會指出，今年8月有4位保訓委員任期屆滿，蔡英文總統6月22日任命劉如慧及李英毅2人，再於7月31日任命謝志明和王思為。總統府這兩道人事命令並未公告在總統府網站上，而是由府秘書長陳菊以「錄總統令」的方式報給考試院。

藍委質疑陳菊人馬紛紛進駐各部會及考試院，李英毅是陳菊外甥，曾於91年擔任保訓委員，當時就被指資格不符，王思為是台大畜產系畢業也不符「對文官制度或法律學科著有研究」資格，認為總統府為隱瞞，才會以「錄令」的方式報給考試院，不敢在總統府網站公告。

針對國民黨立委記者會質疑總統府未將總統令公布於總統府公報與網站一事，總統府發言人林鶴明表示，經查，係承辦人處理公文程序之作業過程中有所疏漏，目前已於網站發佈，總統府公報也會進行補公告刊登。「總統府會針對作業流程加以檢討改善，感謝委員的提醒」。

至於總統府秘書長發佈之公文，他說，由於秘書長為總統府的機關代表，相關公文發出皆循歷屆政府之慣例依規定辦理，並無保密之需要，更不會故意不公告。外界不需做過度的虛構詮釋，更不必補風捉影進行無端影射。

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