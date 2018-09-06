花蓮》安定力量＆希望之旅座談會 不分黨派參與者眾

2018年09月06日 12:22 中時 范振和

救國團舉辦安定力量座談會，更生日報社長謝立德（前排左二）與大批高中職校長到場致意。（范振和攝）

救國團安定力量活動，引來大批義工熱情參與。（范振和攝）

救國團真善美聯誼會歷任會長參加安定力量座談會，強調將為救國團持續公益發聲。（范振和攝）

安定力量&希望之旅─主任與大家有約座談會，6日上午在救國團花蓮學苑登場，主任葛永光感慨談黨產會追殺救國團，在場不分黨派、不分顏色的義工，紛紛高喊「我挺救國團」的口號，化悲憤為力量。

「光明終將戰勝黑暗，救國團必將再起！」葛永光指出，很多救國團員職員一直問「明天我還有工作嗎？」自從黨產會凍結救國團56.1億元，違背憲政程序追殺救國團後，不斷聽到基層這種心聲，真的很心痛。

葛永光說，救國團是為國家社會、為公益、為青年人服務的組織，不分黨派、不分顏色，目前不少民進黨檯面上的政治人物還是救國團的義工，黨產會認定救國是國民黨的附隨組織後，他期盼透過「安定力量&希望之旅」，安定民心，找到因應共識，讓救國團永遠扮演台灣公益社會的凝結劑。

葛永光指出，他對轉型正義有一些認識，以南非嚴重的黑白種族衝穾為例，黑人總統曼德拉上台後，成立真相調查委員會，致力於廢種族隔離制度，經轉型正義後，實現黑白種族和諧，是在促進社會和諧，而非蔡政府製造仇恨對立的「轉型正義」，黨產會只不過是「現代版的指鹿為馬」而已，硬是栽贓！

徐榛蔚立委服務處副主任葉雅萍說，現在很多孩子看手機、玩電腦，就是要像救國團這樣的組織導引正確人生觀，散播愛的種子，打造有愛的社會。

救國團指導委員國民黨籍縣議員李秋旺痛批民進黨台獨建國、奪權鬥爭的不當；也是指導委員的民進黨籍縣議員施金樹強調，救國團不是任何政黨的附隨組織，如今發生這種惡況，他建議發動曾受救國黨栽培過的優秀人士，不分黨派連署打官司，爭回應有的權益與尊嚴。

今天上午參加座談會的有大批義工、指導委員、諮詢委員、真善美聯誼會成員，以及高中職校長，大家紛紛以具體行動力挺救國團。

(中時 )