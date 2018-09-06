明天是「白露」挑這種八里文旦柚最好吃

今年八里文旦柚結合三峽蜜香紅茶推出手工柚子茶，同時也有每顆要價380元的心型柚子可選購。（陳俊雄攝）

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新北市農業局與八里區農會推出「新北好柚趣」活動，推銷目前正上市熱賣的八里文旦柚，八里區農會理事長蔡秋煌表示，新北市文旦柚相較其他產區，果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，民眾要買就要挑選果皮細緻、果形較小、重量較重的文旦柚，買回家後再放約一星期，就能吃到香甜好吃的文旦柚了。

為推廣今年新北文旦柚，新北市副市長葉惠青與八里文旦柚青農顏姿玲、三峽茶青農黃耀寬，上午搭配「新北好柚趣 幸福柚香下午茶」主題，共同製作老手藝純手工柚子茶與柚香煎餅，突顯文旦柚的多元風味，想要嚐鮮的民眾，可以報名10至16日限量採果一日遊體驗，或於15、16日兩天到八里左岸永續環境教育中心的左岸公園，都可以品嚐到限量幸福柚香下午茶系列餐點！

葉惠青表示，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區主要集中於八里、淡水、林口等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。今年因天氣穩定，無颱風影響，預估產量較去年增加約1成，約有7700公噸，產值約5.2億元。

他表示，新北市因地利優勢，加上今年日照充足，和果農優秀的管理技術，今年新北市所產的文旦柚品質特別好，農業局特別規畫在10至16日期間，每天有限量40人的採果一日遊體驗，歡迎民眾來遊在地，吃在地，一起來購買在地的文旦柚！

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區因面臨台灣海峽，有豐富的海風鈉離子加上觀音山火山土壤岩以及充足的日曬，因此當地所產的文旦柚吃起來不僅口感Ｑ彈、果肉香甜濃郁，加上恰到好處的酸甜比，總是讓人忍不住一口接著一口吃！

蔡秋煌表示，新北市文旦柚相較其他產區，果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，民眾要買就要挑選果皮細緻、果形較小、重量較重的文旦柚，買回家後再放約一星期，就能吃到香甜好吃的文旦柚了。

他表示，今年因為近2、3個月文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，因此今年文旦柚品質更勝往年，一般零售價格每台斤60至70元，頂級禮盒價格每台斤120至150元。

農業局表示，9月15日、16日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北好柚趣 幸福柚香下午茶」新北市文旦柚展售會，現場有最優質的文旦柚展售外，還有幸福柚香下午茶、釣文旦、疊文旦、文旦柚果凍DIY及藝人表演等，好吃又好玩，歡迎大家共襄盛舉，將新北市最優質、最安心、最美味的文旦柚帶回家。

(中時 )

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