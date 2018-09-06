《全台最速報》北海道6.7強震 300萬戶大停電

2018年09月06日 12:16 中時電子報 綜合報導

◎北海道6.7強震 300萬戶大停電

日本是犯太歲嗎？北海道昨天才被颱風橫掃，今早又被6.7強震襲擊，鄰近震央的新千歲機場因此全面停擺。燕子颱風前腳剛走，地震馬上接力襲擊日本北海道。

◎永和外籍男分屍案 潛逃刺青師傳菲律賓落網

震驚全台的永和外籍男分屍案，潛逃出境的嫌疑犯刺青師孫武生（Oren Shlomo Mayer）經我國刑事局駐菲聯絡官與菲國情報總隊、移民局等單位合作，昨(5)日在菲國黎薩省一處公寓將孫嫌逮捕到案。刑事局表示，後續將與菲國依司法互助進行協調，期能將孫嫌押解回台歸案。

◎整併豐潭神雅都市計畫 中市府落實副都心發展架構

台中市長林佳龍主要政見「大台中123」！1條山手線、2個海空港，3大副都心，其中，豐原為副都心之一，台中市政府都發局正推動豐原、潭子、神岡、大雅都市計畫整併案，日前已通過台中市都計委員會審議，已報請內政部審議中；通過實施後，將為豐原副都心發展架構跨出重要的一大步。

◎大獎等你抽 多福宴美食票選 競爭激烈

新北市深坑除了豆腐料理，還有很多在地美食，深坑多福宴料理票選，更被視為最美味的票選活動，共計4大類24道料理大車拚。現階段競爭相當激烈，前菜類由「豆腐蝦仁捲」暫時領先，主菜類以「糖醋金黃豆腐魚」略佔優勢，湯煲類由「豆腐羹湯」與「日月麻辣臭豆腐」雙雄爭霸，甜點類暫時由「賺錢湯」超前。由於本次票選活動獎項豐富，吸引民眾踴躍參與。

(中時電子報)