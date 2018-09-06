強冠黑心油 279消費者提告求償3千萬 今僅判賠154萬

2018年09月06日 12:28 中時 王己由

國內2014年9月起，陸續爆發強冠「餿水油」等連串重大食品安全事件，其中強冠黑心油重創台灣美食王國的國際形象，消基會代279位消費者提出團體訴訟，向強冠負責人和強冠及其下游廠商18家公司求償3364萬6060元，台北地方法院今(6)日上午宣判，判強冠公司及負責人葉文祥，和其他14家下游廠商共賠償172位消費者154萬8000元；維力食品、劉媽媽米食和這一鍋等3家廠商免賠。本案可上訴。

本案原本求償消費者共297人，訴訟中經過變化最後有279人求償，名目包括購買商品部分、非財產上損害2到3萬、精神慰撫金6到9萬元，法官審理後，有關購買商品部分，認定屬消費關係無關本件損害賠償；非財產上損害每人判賠3000元，172人共51萬6000元，另依消保法判賠懲罰性賠償金每人6000元，172人共103萬2000元。

高市消保官、衛生局前往強冠工廠稽察，對相關產品貼上封條。（資料照/謝明祚攝）

老牌油品大廠、高雄強冠公司，4年前購入屏東地下油廠業者郭烈成收購動物飼料用油、餿水油、皮革油攪拌而成的劣質油品，改製成「全統香豬油」等產品，販售給全台285家下游廠商，不法獲利超過4000萬元，引發黑心油全台食安風暴。

案經法院審判，2017年9月13日，葉文祥被依刑法285個「加重詐欺罪」，和食品安全衛生管理法的「摻偽假冒罪」，重判得坐牢的17年徒刑，和5年可易科罰金刑確定，創下我國食安案件史上最重刑度紀錄。

(中時 )