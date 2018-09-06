台南》黃偉哲勘查岸內排水　將協助爭取預算到位

2018年09月06日 12:31 中時 莊曜聰

岸內、田寮排水匯聚處通往急水溪的分洪水門，將爭取經費從4孔改建成8孔。(莊曜聰攝)

立委黃偉哲上午與水利單位官員到岸內排水學甲26號水閘門會勘。(莊曜聰攝)

0823雨災造成台南市溪北地區淹水災情嚴重，雨勢過大導致溪水溢出岸內大排，造成急水溪北側部落都淪陷，學甲宅港、三慶及鹽水飯店、歡雅一帶泡水成汪洋，民眾抱怨；立委黃偉哲上午前往岸內排水學甲26號水閘門會勘，聽取水利官員意見，針對後續治水所需的經費，他表示會極力爭取。

台南市水利局人員指出，岸內、田寮排水上游處就是新營、鹽水，暴雨大水時若宣洩不及，就會造成周邊聚落淹水，也是學甲、鹽水部分地區積水不退的主因，現規畫將田寮、岸內排水匯流處分洪急水溪的閘門由現在的4孔擴建成8孔，需要8000萬經費；另外岸內排水沿岸土堤將加高並改善結構，預估也要19億以上的經費。

學甲區長邱志榮表示，現在仰賴重力排水及滯洪池的地區，抽水站及抽水機具的運用調度相當重要，希望未來能比照新北、北市，添購大型的機動式抽水機，真正遇到狀況才能發揮效果。

立委黃偉哲說，在極端氣候下，治水仍是非常重要的課題，南市的八掌溪、急水溪、曾文溪、三爺宮溪等水系包括上游疏濬、聚落圍堤等，希望能在最短時間內治理，他也認為傳統治水方式有限度，城市發展上應該學習與水共生，建立「海綿城市」的概念。

(中時 )